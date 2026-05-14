Maroc : le corps du second militaire américain disparu lors d’African Lion 2026 retrouvé

Les Forces Armées Royales (FAR) du Maroc ont annoncé avoir repêché, le 12 mai 2026, le corps du second militaire américain porté disparu depuis le 2 mai dans la région de Cap Draa, près de Tan-Tan, dans le sud du pays. L’opération a été menée conjointement avec les forces armées des États-Unis et les services de la Protection civile marocaine.

Dans un communiqué, l’état-major général des FAR précise que le corps a été localisé en fin d’après-midi à environ 500 mètres du lieu de l’accident, puis récupéré en début de soirée après plusieurs jours de recherches mobilisant des équipes terrestres, des moyens nautiques et des appareils aériens.

La militaire Mariyah Symone Collington identifiée

Les autorités marocaines indiquent que les premiers éléments d’enquête ont permis d’identifier la victime comme Mariyah Symone Collington, militaire du rang au sein de l’armée américaine. Sa dépouille a été transférée à la morgue de l’Hôpital Militaire Moulay El Hassan de Guelmim, conformément aux procédures en vigueur.

Une cérémonie de levée des corps a ensuite été organisée à l’aéroport militaire de Guelmim en hommage aux deux soldats américains décédés. Selon l’état-major général des FAR, les dépouilles ont été rapatriées vers les États-Unis dans la nuit du 12 mai à bord d’un avion militaire américain.

Une disparition survenue près de Tan-Tan

Les deux militaires américains avaient disparu le 2 mai près d’une falaise située dans la zone de Cap Draa, alors qu’ils participaient à l’exercice multinational African Lion 2026. Des responsables militaires américains avaient indiqué que l’accident serait survenu lors d’une randonnée effectuée pendant une période hors service et non pendant une manœuvre opérationnelle. Le premier militaire, Kendrick Lamont Key Jr., avait été retrouvé le 9 mai après une semaine de recherches.

African Lion, principal exercice militaire des États-Unis en Afrique

Organisé chaque année par le Maroc et le commandement américain pour l’Afrique (USAFRICOM), African Lion est présenté par l’armée américaine comme son plus important exercice militaire sur le continent africain. L’édition 2026 réunit plusieurs milliers de militaires issus de nombreux pays partenaires. La récupération du second corps met fin aux opérations de recherche lancées au lendemain de la disparition des deux soldats dans la région de Tan-Tan.