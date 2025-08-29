Espagne : il incendie un bar pour une histoire de mayonnaise

Photo: © security camera

À Los Palacios y Villafranca, en Andalousie, une altercation banale s’est transformée en incident grave dimanche soir. Un client mécontent que son sandwich soit servi sans mayonnaise a mis le feu à un bar avant de prendre la fuite rapporte nos confrères de 7 sur 7. Cet acte rappelle d’autres cas où de simples désaccords alimentaires ont dégénéré en violences.

Une querelle autour d’une sauce tourne à l’incendie

Dimanche soir, un quinquagénaire attablé à la terrasse d’un bar de Los Palacios y Villafranca commande un sandwich et demande de la mayonnaise. La serveuse lui explique que l’établissement ne propose aucune sauce. Après une courte discussion, l’homme quitte les lieux. Quelques minutes plus tard, il revient avec un bidon d’essence acheté dans une station-service et exige à nouveau de la mayonnaise. Devant le même refus, il verse l’essence à l’intérieur et y met le feu.

Publicité

Le propriétaire du bar, stupéfait, a confié que « mettre le feu pour de la mayonnaise » relevait de l’inimaginable. Grâce à l’intervention rapide des clients et des serveurs, qui l’ont poursuivi jusqu’à l’extérieur, l’homme a été intercepté par la Guardia Civil et arrêté peu après. L’incendie, bien que spectaculaire, n’a pas causé de blessés graves, mais l’auteur présumé présente des brûlures au bras.

Des précédents marqués par des violences disproportionnées

Si ce fait divers surprend, il s’inscrit dans une longue série d’incidents où des désaccords alimentaires ont provoqué des actes extrêmes. Au Royaume-Uni, la « Nottingham Cheese Riot » de 1766 reste célèbre : une hausse soudaine du prix du fromage avait déclenché des pillages massifs et des affrontements avec les forces de l’ordre. Plus récemment, les émeutes du pain de Cardiff en 1991 avaient éclaté après un conflit commercial entre deux boulangeries, entraînant plusieurs jours de violences urbaines.