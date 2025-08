États-Unis : Diddy soutenu par une victime clé alors que la justice refuse toujours sa libération

Diddy (DR)

Dans un rebondissement notable, Sean « Diddy » Combs, actuellement détenu dans l’attente de sa condamnation prévue le 3 octobre 2025, bénéficie d’un soutien inattendu : celui d’une des plaignantes citées dans le dossier fédéral. Ce 2 août 2025, Gina, identifiée dans l’acte d’accusation, a adressé une lettre directe au juge de l’affaire pénale, appelant à une libération sous caution de l’artiste. Ce développement survient alors que les autorités judiciaires fédérales continuent d’opposer un refus catégorique à toute mesure de liberté provisoire.

Une voix qui contredit la ligne officielle du parquet

Dans une déclaration écrite, révélée par TMZ, Gina explique qu’à sa connaissance, Diddy n’aurait pas fait preuve de comportement violent depuis plusieurs années. Elle dépeint un homme changé, centré sur sa vie de famille et investi dans son rôle de père, loin de l’image inquiétante présentée par les procureurs. Selon elle, le comportement de Combs, qu’elle fréquente depuis longtemps, aurait connu une transformation profonde : “Il incarne aujourd’hui la patience et la douceur. Ce n’est pas le même homme que dans le passé”, écrit-elle.

Ce témoignage intervient à un moment stratégique : alors que la défense cherche à démontrer que l’accusé ne représente aucun risque, ni pour elle, ni pour la société. Gina affirme même qu’elle ne craint pas sa remise en liberté.

La justice fédérale campe sur ses positions

Malgré cette prise de position, les autorités judiciaires, appuyées par les procureurs fédéraux, rejettent toute idée d’une libération anticipée. Leur argument central : le risque persistant de récidive, de pression sur des témoins potentiels ou de fuite.

À leurs yeux, le passé de Diddy, mêlé à des comportements jugés agressifs et un usage présumé de son influence pour faire taire certains témoignages, justifie un maintien en détention. Le juge s’est d’ailleurs déjà opposé à plusieurs reprises à sa libération sous conditions, malgré les offres de caution élevées proposées par ses avocats.

Une équipe juridique qui dénonce un traitement disproportionné

La défense de Sean Combs accuse désormais l’administration américaine d’abuser de son pouvoir. Dans les derniers documents déposés devant la cour selon la même source, ses avocats estiment que le gouvernement agit comme s’il ignorait les verdicts prononcés. Bien que Combs ait été acquitté des accusations les plus lourdes, notamment trafic sexuel et association de malfaiteurs, les autorités poursuivraient une ligne d’accusation qui ne correspondrait plus à la réalité judiciaire.

Selon eux, l’ancien producteur est traité de manière plus sévère que tout autre citoyen accusé d’infractions similaires, notamment pour avoir utilisé les services de prostitution. L’équipe juridique parle d’un “ciblage injustifié, hérité d’une enquête biaisée depuis le départ”.

Une condamnation partielle, mais lourde de conséquences

Si Diddy a échappé à certaines charges pénales majeures, il reste reconnu coupable de deux infractions à la Mann Act, une loi fédérale américaine interdisant le transport de personnes à des fins de prostitution. Cette condamnation expose le magnat de la musique à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, même si les recommandations actuelles suggèrent une durée nettement inférieure.

Parallèlement au procès pénal, plus d’une soixantaine de procédures civiles demeurent en cours. Elles ciblent Combs sur des allégations d’abus émotionnels, harcèlement, coercition et autres formes d’exploitation. Ces affaires, moins exigeantes en termes de preuves, pourraient durablement entacher sa réputation et fragiliser sa fortune.

Une fin d’été décisive pour le destin judiciaire de Combs

Le soutien de Gina, bien que significatif, pourrait ne pas suffire à renverser la dynamique judiciaire enclenchée contre Diddy. Le juge semble déterminé à ne pas modifier le cadre strict imposé jusqu’à l’audience d’octobre, malgré les arguments émotionnels ou les tentatives de relecture des faits.

Le débat autour de la proportionnalité des poursuites engagées ne manquera pas de faire l’objet d’analyses dans les prochaines semaines, alors que l’affaire continue d’alimenter la presse américaine et internationale. À l’approche du verdict, les avocats de la star tentent une ultime offensive pour faire bouger les lignes. Mais face à une justice fédérale intransigeante, l’avenir de Sean Combs reste suspendu à un fil.