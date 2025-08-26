FC Barcelone : un surdoué burkinabè rejoint l’équipe de basket-ball

Photo Unsplash

L‘Afrique de l’Ouest continue de confirmer son rôle de terre de talents sportifs. Plusieurs pays de la région ont mis en place des dispositifs pour repérer, former et valoriser de jeunes athlètes prometteurs dans différents sports, notamment le football et le basket-ball. Ces initiatives offrent aux jeunes la possibilité de se projeter sur la scène internationale et de suivre les traces de leurs aînés.

Un jeune talent hors norme

Selon nos confrères de RT, Mohamed Dabone, un jeune basketteur burkinabè âgé de seulement 13 ans, vient d’intégrer le prestigieux club du FC Barcelone. Déjà impressionnant par sa taille de 2,08 m, son profil attire l’attention des entraîneurs et des observateurs du monde entier. Sa précocité physique et son talent technique le distinguent dans un sport où la taille et l’agilité sont des atouts majeurs.

L’intégration au FC Barcelone représente une opportunité unique pour Mohamed Dabone. Le club catalan est reconnu pour son encadrement de jeunes talents et sa capacité à préparer les futures stars du basket européen. Pour le jeune Burkinabè, cette expérience pourrait être décisive pour son développement sportif et son avenir professionnel.

Le parcours de Mohamed Dabone est également symbolique pour toute une génération de jeunes Africains. Il démontre que le talent, lorsqu’il est bien encadré et soutenu, peut trouver sa place sur les grandes scènes internationales. Son succès pourrait encourager d’autres jeunes à persévérer dans le sport et inspirer les institutions locales à renforcer les structures de formation et de détection de talents.