Football au Maghreb : dispute avec l’Espagne autour de deux stars

Le Maghreb est devenu ces dernières années un véritable vivier de talents pour le football international, notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Alors que la Coupe du monde des moins de 20 ans se tiendra du 27 septembre au 19 octobre 2025 au Chili, le Maroc et l’Espagne s’affrontent déjà… en coulisses. Les deux sélections courtisent plusieurs jeunes joueurs binationaux, dont certains figurent sur les pré-listes des deux équipes. Une compétition sportive qui s’annonce aussi stratégique en matière de recrutement.

Le football au Maghreb, un vivier de talents convoités

Depuis plusieurs années, les sélections nord-africaines rivalisent d’efforts pour rapatrier les pépites issues de la diaspora. La Fédération algérienne de football (FAF) a déjà obtenu des succès notables en attirant des joueurs comme Riyad Mahrez ou Houssem Aouar, pendant que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) multiplie les démarches pour convaincre les binationaux de rejoindre ses rangs. La Tunisie suit également la même voie, profitant des doubles nationalités pour renforcer sa compétitivité internationale. Cette stratégie commune reflète l’importance croissante du Maghreb sur la scène footballistique mondiale et accentue la concurrence avec les grandes sélections européennes.

Une double sélection qui divise les talents

Dans les centres de formation de clubs européens, plusieurs joueurs d’origine marocaine attirent l’attention des deux fédérations. Rachad Fettal et Thiago Pitarch, évoluant respectivement au Real Madrid et au Real Madrid Castilla, ont été convoqués dans les listes élargies des Lions de l’Atlas et de la Roja. Ces jeunes devront décider à quelle sélection ils offriront leurs services, une décision qui pourrait peser sur leur avenir international. Depuis plusieurs années, la FRMF multiplie les efforts pour convaincre les talents formés en Europe de rejoindre ses rangs. Un lien vers le profil détaillé de ces jeunes joueurs pourra être ajouté ici.

Le précédent Brahim Díaz et Lamine Yamal

Ce n’est pas la première fois que les deux pays se disputent des talents prometteurs. La bataille pour les binationaux avait déjà été illustrée par les choix contrastés de Brahim Díaz et Lamine Yamal. Le premier a opté pour le Maroc après avoir porté les couleurs espagnoles en jeunes catégories, tandis que le second a confirmé son attachement à l’Espagne. Ce précédent met en lumière l’influence des projets sportifs et des perspectives de carrière dans ces décisions.

Au Mondial U20, les deux équipes partageront le groupe C et s’affronteront le 28 septembre 2025. Un lien vers le calendrier complet des matchs pourrait être inséré ici pour enrichir le contenu. Les choix définitifs des joueurs devront être officialisés avant le dépôt des listes finales auprès de la FIFA, conformément au règlement en vigueur sur la nationalité sportive. La Coupe du monde U20 au Chili s’annonce donc non seulement comme une vitrine pour les jeunes talents, mais aussi comme un terrain d’observation privilégié pour les fédérations en quête de renforts stratégiques.