Formation technique au Bénin : la ministre Tognifodé visite les apprenants en stage

Le gouvernement béninois poursuit la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (SN-EFTP). Dans ce cadre, la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Véronique Tognifodé, a effectué ce mercredi 27 août 2025 une visite sur plusieurs sites accueillant les stages d’immersion des enseignants et apprenants du Lycée technique professionnel d’hôtellerie, de restauration et de tourisme d’Akassato.

Des stages en milieu professionnel réel

Accompagnée du directeur général de l’Agence de développement de l’enseignement technique (ADET), Fructueux Aho, de la directrice de l’enseignement technique, Jémima Aklé, ainsi que d’autres responsables du ministère, la ministre a visité successivement trois établissements de référence : le Golden Tulip, le Sofitel et la Maison Rouge. Ces hôtels accueillent depuis plusieurs semaines les stagiaires dans différents services tels que l’hébergement, la restauration, la conciergerie et le front office.

Publicité

À chaque étape, les apprenants et enseignants en immersion ont exprimé leur satisfaction face à cette expérience jugée enrichissante, leur permettant de confronter leurs acquis pédagogiques aux exigences du terrain.

Un partenariat salué

Les responsables hôteliers, de leur côté, ont félicité les stagiaires pour leur motivation et leur sérieux. Ils ont également réaffirmé leur disponibilité à poursuivre ce partenariat public-privé, considéré comme une opportunité de renforcer la professionnalisation de la jeunesse béninoise dans le secteur touristique et hôtelier.

Pour sa part, le directeur général de l’ADET, Fructueux Aho, a replacé cette démarche dans la dynamique de diversification des parcours de formation prévus par la SN-EFTP, et assuré de l’engagement de son institution à garantir la continuité de cette expérience.

Une vision tournée vers l’emploi

Au terme de la tournée, la ministre Véronique Tognifodé a rappelé que l’initiative s’inscrit dans la vision du chef de l’État, Patrice Talon, de rapprocher l’école du monde du travail afin d’assurer une formation utile et directement orientée vers l’emploi. Elle a encouragé les stagiaires à donner le meilleur d’eux-mêmes et rassuré les partenaires hôteliers quant à la volonté du gouvernement de consolider cette dynamique.