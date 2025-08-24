France : 100 000 moustiques stérilisés libérés chaque semaine, pour quoi faire ?

Moustique tigre (EID Méditerranée / JB_Ferré)

Depuis le 21 août, la Ville de Montpellier a engagé une opération inédite : introduire chaque semaine 100 000 moustiques tigres mâles stérilisés dans le quartier de Malbosc. Cette démarche vise à freiner la reproduction de l’insecte et à réduire progressivement sa présence dans les années à venir.

Une stratégie inspirée d’expériences antérieures

À Malbosc, des milliers de moustiques s’envolent régulièrement d’un conteneur en carton. Ce sont uniquement des mâles, inoffensifs pour l’homme, mais rendus stériles avant leur lâcher. Lorsqu’ils s’unissent à des femelles déjà présentes, les œufs obtenus ne se développent pas. Ce procédé, appelé technique de l’insecte stérile (TIS), a été éprouvé en 2021 à La Réunion sur une zone restreinte. Selon Terratis, société chargée du projet, les résultats avaient montré une baisse significative des naissances dès la première année, accentuée la suivante.

L’expérimentation à Montpellier doit s’étendre jusqu’à fin octobre, avec la perspective d’une reprise au printemps 2026. La municipalité insiste sur le fait que les effets les plus visibles apparaissent avec le temps, car la méthode agit aussi sur les générations futures.

Une réponse aux maladies transmises par le moustique tigre

Installé désormais dans une grande partie du territoire, l’insecte s’impose comme une menace sanitaire. Il est vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya et le virus Zika, autrefois limitées à des zones tropicales. En France métropolitaine, plusieurs dizaines de cas autochtones de dengue ont été recensés ces dernières années, notamment en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces épisodes illustrent la nécessité d’initiatives innovantes pour limiter la propagation.

Pour Pascale Berthommé, responsable de la santé publique municipale, il est essentiel de prolonger l’opération « sur plusieurs années » afin de mesurer son impact et d’ajuster la méthode. Si les résultats sont confirmés, cette stratégie pourrait inspirer d’autres collectivités françaises confrontées à la progression du moustique tigre. Cette campagne expérimentale marque une étape dans la lutte contre la diffusion de l’insecte en France.