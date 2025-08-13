France : agressé, un chef étoilé se fait voler une montre hors de prix

Photo : DR

Le chef cuisinier Simone Zanoni, à la tête du prestigieux restaurant méditerranéen du George V à Paris, a été violemment agressé mardi soir devant son domicile au Chesnay (Yvelines). Selon les premiers éléments, deux individus l’ont surpris alors qu’il rentrait chez lui aux alentours de 23 heures, accompagné de sa compagne. Les assaillants, arrivés sur un scooter de type Yamaha TMax, ont projeté le chef au sol avant de lui porter plusieurs coups, principalement au torse et aux côtes selon des informations de RTL rapportés par Actu17.

Une montre de luxe dérobée

L’objectif des agresseurs semble avoir été la montre de luxe que portait le chef, estimée à 150 000 euros. Après s’en être emparés, les deux hommes ont immédiatement pris la fuite en direction de l’autoroute A13. Le mode opératoire, rapide et violent, s’inscrit dans une tendance observée ces dernières années en Île-de-France, où les vols à la montre ciblant des personnalités ou des passants arborant des objets de valeur se sont multipliés.

Des antécédents inquiétants

Ce n’est pas la première fois que Simone Zanoni est confronté à ce type de violence. En mai 2022, lui et sa compagne avaient déjà été victimes d’un home-jacking particulièrement brutal. Ces incidents, rapprochés dans le temps, posent la question de la sécurité des personnalités publiques et du suivi judiciaire de ce genre d’affaires.

Enquête en cours

Légèrement blessé, le chef a refusé l’intervention des secours, mais a fait constater ses blessures par les médecins de l’Unité médico-judiciaire (UMJ). Il a déposé plainte contre X pour vol aggravé. Les enquêteurs ont placé sous scellés les vêtements portés par la victime, susceptibles de contenir des traces permettant d’identifier les auteurs. Les investigations devront déterminer si cette agression est liée à un repérage préalable ou à un acte opportuniste.