France : interpellation de l’homme soupçonné d’avoir agressé le maire de Villeneuve-de-Marc

L’homme recherché pour l’agression de Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc, ainsi que de son fils, a été arrêté ce vendredi matin. Les faits, survenus le 6 août, s’inscriraient dans un contexte de tensions anciennes liées à un litige d’urbanisme. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a salué l’efficacité des gendarmes et rappelé que les violences visant les élus ne sauraient rester sans réponse.

Un différend ancien à l’origine des tensions

Selon les premiers éléments de l’enquête, confiée au pôle criminel du parquet de Grenoble, l’affaire trouve son origine dans un conflit opposant la municipalité au suspect à propos de travaux effectués sans autorisation. Ce désaccord, datant de plusieurs années, aurait constitué un terrain de tensions récurrentes entre les deux parties.

Une agression violente devant le domicile du maire

Le 6 août, l’édile de 63 ans a été pris à partie devant son domicile. Touché à la poitrine et présentant plusieurs plaies, dont une de nature défensive, il aurait été frappé avec un objet encore non identifié, mais décrit comme potentiellement tranchant ou acéré. Après avoir quitté les lieux, l’agresseur serait revenu en véhicule, tentant de heurter le maire et son fils venu en renfort, avant de percuter un mur. L’homme aurait ensuite porté des coups de poing au fils du maire, puis pris la fuite à pied.

Réaction du ministère de l’Intérieur

À l’annonce de l’interpellation, Bruno Retailleau a exprimé sa satisfaction quant à la rapidité de l’enquête menée par les gendarmes de l’Isère. Il a réaffirmé que les actes de violence dirigés contre des représentants locaux sont inacceptables et feront systématiquement l’objet de poursuites.