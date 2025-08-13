France: le rappeur Akhenaton s’en prend à la politique du gouvernement

Le rappeur Akhenaton - Photo : DR

Le rappeur marseillais s’est exprimé sur la réforme budgétaire annoncée par François Bayrou. Le haut-commissaire au Plan souhaite retirer deux jours fériés dès 2026, une mesure estimée à 4,2 milliards d’euros par an pour réduire le déficit public.

Un projet pour accroître le temps de travail annuel

Dans le cadre de sa stratégie visant à contenir la dette et relancer l’économie, François Bayrou prévoit de retirer le lundi de Pâques et le 8 mai du calendrier national. Selon les projections officielles, cet ajustement du temps de travail pourrait générer 4,2 milliards d’euros de recettes supplémentaires chaque année. La proposition, qui s’inscrit dans une logique d’effort budgétaire, devrait être soumise à la discussion avec les syndicats et autres partenaires sociaux avant sa mise en œuvre.

Une prise de position publique du rappeur

Lors d’une interview, Akhenaton a exprimé ses inquiétudes face à ce qu’il perçoit comme un transfert de ressources « des foyers modestes et intermédiaires vers de grands secteurs industriels ». Il estime que cette réorientation budgétaire risque de ne pas répondre aux besoins prioritaires en santé et en éducation, et met en garde contre une aggravation des tensions sociales si la pression sur les ménages augmente.

Un dossier sensible pour le gouvernement

La question de la modification des jours fériés a déjà fait l’objet de vifs débats en France, notamment lors de la mise en place de la journée de solidarité en 2004. Dans le contexte actuel, marqué par une vigilance accrue sur les finances publiques, cette mesure pourrait devenir un sujet central des discussions économiques et sociales.

La décision finale dépendra du résultat des consultations prévues dans les prochains mois et de la capacité du gouvernement à rallier une majorité autour de cette réforme.