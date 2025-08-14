France : un homme meurt en tentant de sauver son chien

(NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / AFP)

Un jeune homme d’environ 25 ans a perdu la vie mardi 12 août à Villeurbanne (France) après s’être jeté à l’eau pour secourir son chien emporté par le fleuve. Les sapeurs-pompiers ont mis près de deux heures pour retrouver son corps, révélant la puissance des courants dans cette zone. Cet accident met en évidence les dangers des zones non surveillées du Rhône, selon Le Progrès.

Un geste pour sauver son animal

Les riverains ont rapporté avoir vu le chien tomber dans le fleuve aux alentours de 16h30. L’homme a immédiatement plongé pour tenter de le récupérer, mais a été rapidement emporté par les tourbillons. Cette partie du Rhône, appelée « Hawaï-sur-Rhône » pour ses remous fréquents, est connue pour être particulièrement dangereuse.

Publicité

Déploiement rapide des secours

Les pompiers de Villeurbanne ont engagé une opération de recherche, incluant des plongeurs spécialisés. Après environ deux heures, le corps de l’homme a été localisé vers 18h30, non loin du parc de la Feyssine. La rapidité de l’intervention n’a malheureusement pas permis de sauver la victime.

Cadre légal, prévention et sensibilisation

En France, la baignade est interdite dans certaines zones urbaines du Rhône pour limiter les accidents. Les seuils et rapides constituent des dangers même pour les nageurs expérimentés. Les autorités locales rappellent l’importance de respecter ces règles et proposent régulièrement des guides de sécurité pour les usagers et les propriétaires d’animaux.

Les incidents sur le Rhône soulignent la nécessité de prudence près des cours d’eau. Les propriétaires doivent rester vigilants pour éviter que leurs animaux ne se retrouvent en danger. Des campagnes locales de prévention rappellent également les gestes à adopter face aux courants forts et aux zones non surveillées.