France : un policier blessé après un refus d’obtempérer

Un contrôle routier a dégénéré ce vendredi 15 août à Mont-de-Marsan, dans les Landes, lorsqu’un conducteur positif à l’alcool a pris la fuite, blessant un policier. Le suspect est toujours en cavale.

Un incident en plein centre-ville

En milieu d’après-midi, aux abords de la mairie de Mont-de-Marsan, deux agents ont repéré une voiture stationnée sur une place réservée aux personnes handicapées. Le conducteur, qui sortait d’un commerce voisin, a été soumis à un dépistage d’alcoolémie révélant un taux positif.

Lorsque les policiers ont tenté d’empêcher toute reprise de conduite, l’homme a brusquement redémarré. L’agent masculin a été heurté et projeté au sol, souffrant de blessures sérieuses.

Des recherches toujours en cours

Pris en charge rapidement par les secours, le policier a été transféré au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan. Son état nécessite une surveillance médicale soutenue.

Le conducteur a quitté les lieux et reste introuvable. L’affaire est traitée pour refus d’obtempérer aggravé et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, des infractions pouvant entraîner plusieurs années d’emprisonnement et un retrait définitif du permis de conduire.

Un délit lourdement sanctionné en France

En droit français, le refus d’obtempérer ayant entraîné des blessures constitue un crime passible de jusqu’à 10 ans de prison et de lourdes amendes. Les forces de l’ordre rappellent que ce type de comportement met directement en danger la vie d’autrui et peut conduire à des peines exemplaires.

Les autorités poursuivent activement leurs recherches et invitent les témoins de la scène à se manifester auprès des enquêteurs.