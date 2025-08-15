Gaz : le français TotalEnergies essuie un camouflet en Afrique du Sud

Photo Pixabay

Le géant énergétique français TotalEnergies vient de subir un sérieux revers en Afrique du Sud. Selon les informations relayées par le média russe RT, la Haute cour du Cap occidental a invalidé, le 13 août, l’autorisation gouvernementale qui lui permettait d’explorer un important bloc gazier au large des côtes sud-africaines.

Ce bloc, d’une superficie d’environ 10 000 km², est situé non loin du Cap. Le feu vert avait été accordé par le ministère sud-africain de l’Environnement en 2023, mais il n’aura pas résisté à la bataille judiciaire engagée par plusieurs organisations écologistes. Celles-ci ont fait valoir que le projet présentait des risques considérables pour la faune marine, déjà fragilisée par le réchauffement climatique et les activités humaines.

Pour les militants environnementaux, cette décision de justice est une victoire importante. Elle pourrait également servir de précédent pour d’autres affaires similaires sur le continent, où l’exploitation des ressources fossiles reste un sujet sensible. Entre promesse de retombées économiques et impératif de préservation des écosystèmes, les arbitrages sont de plus en plus scrutés par la société civile et les tribunaux.

TotalEnergies, de son côté, n’a pas encore communiqué sur ses intentions après ce jugement. La compagnie devra décider si elle souhaite faire appel ou revoir ses ambitions dans cette zone. Cette affaire illustre la difficulté croissante pour les multinationales de l’énergie de concilier leurs projets avec des exigences environnementales de plus en plus strictes, en Afrique comme ailleurs.