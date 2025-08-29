Gazoduc du Maghreb: le Nigeria annonce une décision importante

Image by tuproyecto from Pixabay

Les hydrocarbures, et surtout le gaz naturel, sont le pilier de l’économie nigériane, représentant 20 % du PIB et plus de 90 % des exportations. Avec des réserves estimées à 206,53 trillions de pieds cubes, le pays s’impose comme le premier producteur africain et accélère ses projets pour répondre à la demande mondiale, boostée par la crise ukrainienne depuis 2022. Objectif : alimenter l’Europe et consolider son leadership régional.

Parmi les projets phares, l’extension du gazoduc ouest-africain (WAGP) et le mégaprojet Nigeria-Maroc (NMGP) se distinguent. Le WAGP, opérationnel depuis 2010, relie déjà le Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Son prolongement vers le Maroc, via une interconnexion au prix estimé de 60 milliards de dollars, doit permettre de pouvoir créer un large réseau gazier recouvrant 13 pays d’ici à l’année 2030, avec une capacité de 30 milliards de mètres cubes par an.

Un levier pour l’intégration économique et l’accès à l’énergie

Le Nigeria parie aussi sur des infrastructures internes, comme le gazoduc Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK), destiné à alimenter centrales électriques et zones industrielles du nord. Couplé à l’extension du système Escravos-Lagos (ELPS), ces projets visent une production de 20 milliards de pieds cubes par jour et attirent des investisseurs internationaux. Des négociations sont en cours pour sécuriser des contrats d’achat, tandis que la NNPC (Nigerian National Petroleum Company) joue un rôle clé.

Le Nigeria, trop dépendant aux hydrocarbures ?

La sur-dépendance d’un pays comme le Nigeria aux hydrocarbures expose son économie à des risques majeurs, notamment la volatilité des prix mondiaux et l’épuisement des réserves. Cela limite aussi la résilience face aux crises géopolitiques ou aux transitions énergétiques globales, notamment vers des modèles plus vertueux.

Diversifier l’économie, en investissant dans des secteurs comme les énergies renouvelables, l’agriculture ou les technologies, permet de réduire ces vulnérabilités, de créer des emplois durables et de stimuler une croissance équilibrée. C’est aussi un bon moyen de s’adapter aux nombreuses exigences d’un marché mondial qui ne cesse d’évoluer.