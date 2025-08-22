GDIZ au Bénin : ARISE IIP dévoile son Rapport de Durabilité 2024

Le groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) a rendu public, le lundi 18 août 2025, son Rapport de Durabilité 2024. La cérémonie de présentation s’est tenue sur le site de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), vitrine du partenariat public-privé conclu entre l’État béninois et l’opérateur industriel.

Ce document, élaboré suivant les standards internationaux du Global Reporting Initiative (GRI), rend compte des actions mises en œuvre par ARISE IIP en matière de durabilité, ainsi que de leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux.

Au cours de la rencontre, Dave Detchenou, Manager ESG de SIPI-BENIN S.A., a exposé les principales réalisations inscrites dans cette démarche. Il a insisté sur la volonté de l’entreprise de concilier performance industrielle et responsabilité sociétale, en faisant de la GDIZ un cadre de référence pour une industrialisation durable et inclusive.

La publication du rapport vise également à instaurer un climat de transparence vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes : employés, investisseurs, partenaires techniques et prestataires. Elle traduit l’ambition d’ARISE IIP de partager non seulement ses résultats, mais aussi sa vision de long terme pour le développement durable.