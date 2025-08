Guerre en Ukraine : Londres n’anticipe pas de résolution à court terme

Keir Starmer (DR)

Alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine entame sa troisième année, les perspectives d’une résolution rapide semblent s’éloigner davantage. Pour le chef du Foreign Office, David Lammy, une fin prochaine des hostilités reste peu probable. Interrogé par The Guardian, le ministre britannique des Affaires étrangères a estimé que les discussions diplomatiques pourraient encore s’étirer au-delà de l’année à venir, sans garantir de progrès décisif.

“Je soupçonne que dans un an, les négociations seront toujours en cours”, a-t-il confié, mettant en lumière l’incertitude qui pèse sur l’avenir du dialogue entre les deux pays. Selon lui, l’enjeu principal réside dans la volonté réelle de Moscou à s’engager dans des pourparlers constructifs, une disposition jugée fluctuante depuis le début du conflit.

Moscou affiche sa posture stratégique

Côté russe, le président Vladimir Poutine campe sur une ligne stratégique présentée comme défensive. Selon ses récentes déclarations, l’objectif de la Russie demeure de résoudre les causes profondes du conflit et de garantir la sécurité nationale. Il a affirmé que son pays restait ouvert aux négociations, mais prêt à patienter si Kiev jugeait que les conditions ne sont pas encore réunies.

Cette position s’inscrit dans un contexte de guerre longue, où les avancées militaires sur le terrain s’accompagnent d’efforts diplomatiques sporadiques. Le Kremlin semble parier sur l’usure du temps et les divisions internationales pour infléchir la dynamique actuelle, tout en maintenant une posture de fermeté.

Des négociations incertaines, mais inévitables

Si l’hypothèse d’un cessez-le-feu durable reste lointaine, le maintien d’un canal de communication entre les belligérants est perçu comme une nécessité stratégique par plusieurs capitales occidentales. Le Royaume-Uni, tout en soutenant activement l’Ukraine, semble vouloir inscrire l’approche diplomatique dans le temps long, sans illusions immédiates.

Le contexte global, marqué par l’érosion de certaines solidarités internationales et par la pression sur les ressources militaires des alliés de Kiev, rend cette prudence diplomatique d’autant plus perceptible. Reste à savoir si ces discussions en cours — souvent indirectes et fragiles — pourront un jour aboutir à une désescalade durable, ou si elles ne serviront qu’à gérer une guerre de position désormais enracinée.