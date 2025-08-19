Guerre en Ukraine : l’OTAN tiendra une réunion pour discuter des garanties de sécurité

Mark Rutte (Photo AFP)

Mercredi 20 août, les chefs d’état-majors de l’OTAN se réunissent à distance pour examiner des scénarios sécuritaires visant à encadrer un éventuel accord de paix entre Kiev et Moscou. Cette rencontre intervient après une série d’entretiens à haut niveau impliquant Washington, Moscou et Kyiv.

Une visioconférence décisive pour l’Alliance atlantique

L’OTAN tient mercredi 20 août une visioconférence inédite réunissant ses trente-deux chefs d’état-major afin d’évaluer les garanties possibles à offrir à l’Ukraine si un accord de paix venait à être conclu avec la Russie. Cette démarche s’ajoute aux discussions lancées mardi au Conseil européen, ainsi qu’aux consultations de la coalition des volontaires. L’objectif consiste à dissuader toute nouvelle attaque russe au terme de la guerre en Ukraine.

Ce rendez-vous fait suite à plusieurs initiatives diplomatiques : Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine en Alaska le 15 août et Volodymyr Zelenskyy à la Maison‑Blanche le 18 août, relançant la possibilité d’une rencontre directe entre Poutine et Zelenskyy, une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces échanges relancent la possibilité d’une rencontre directe entre Poutine et Zelenskyy, une première depuis le début de la guerre en Ukraine.

Des visions divergentes entre États-Unis et Européens

Les alliés débattent de la manière de sécuriser l’Ukraine en cas de paix : Donald Trump écarte l’idée d’un déploiement de forces terrestres américaines, tandis que certains pays européens plaident pour une présence limitée de soldats « sur le terrain ». Washington se dit en revanche ouvert à un soutien depuis les airs. Ces divergences accentuent le besoin pour l’OTAN de définir une approche collective et cohérente.

Des réunions complémentaires sont programmées, pour trancher les modalités d’engagement et le degré de contrainte juridique de l’accord. Le résultat de la visioconférence des chefs d’état-major orientera les conclusions politiques à présenter lors des prochains conseils ministériels.