Guerre en Ukraine: Poutine fait une proposition à Zelensky qui la refuse

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Après plus de trois ans d’un conflit aux conséquences dévastatrices pour les deux camps, la guerre en Ukraine pourrait enfin s’orienter vers une issue négociée. Les discussions s’accélèrent pour organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, dans l’espoir de mettre fin à une crise qui a bouleversé l’équilibre géopolitique mondial.

Cette perspective de dialogue suscite autant d’espoir que de prudence. L’administration Trump s’impose comme un acteur clé dans cette relance diplomatique. Lors d’un récent échange téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine a proposé d’accueillir des pourparlers à Moscou. Une offre immédiatement rejetée par Zelensky, qui refuse catégoriquement de se rendre en Russie pour des négociations, jugeant ce cadre inacceptable.

Publicité

Où se tiendront les pourparlers de paix ?

Face à ce refus, plusieurs capitales sont désormais envisagées pour accueillir cette rencontre historique. Washington privilégie Budapest, où une réunion trilatérale pourrait réunir les dirigeants américain, russe et ukrainien. La Hongrie offre un terrain neutre, Viktor Orban entretenant des relations étroites avec Trump comme avec Poutine. De son côté, Emmanuel Macron a suggéré Genève, soulignant la neutralité traditionnelle de la Suisse dans les conflits internationaux.

La Hongrie joue un rôle stratégique dans ces tractations. Viktor Orban, figure influente mais controversée, maintient des liens avec les deux belligérants tout en bloquant, par son veto, l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, un levier essentiel pour Kiev en quête de stabilité à long terme. De fait, ce choix américain sème le doute, à moins que Trump n’en profite pour exercer quelques pressions le président en place.

L’Europe sous pression pour sécuriser l’avenir de l’Ukraine

En effet, le président américain aurait échangé avec son homologue hongrois pour évoquer les raisons qui poussent Budapest à refuser l’adhésion de Kiev à l’Union européenne. Pour le moment, aucune avancée notable n’a été enregistrée à ce sujet, mais la volonté américaine d’intégrer la Hongrie à ce processus de paix pourrait se faire en échange de compromis diplomatiques ouvrant ainsi la porte à l’intégration ukrainienne au sein de l’Union européenne.