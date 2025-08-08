IA : des talents maghrébins brillent lors d’un concours international

(Maximalfocus - Unsplash)

L’Algérie vient de marquer un point important dans le domaine des technologies émergentes. Lors de l’édition 2025 de l’International Youth Robot Competition (IYRC), organisée en Corée du Sud, de jeunes talents algériens ont décroché trois médailles. L’information a été rapportée par algerie-eco , citant un communiqué du ministère de l’Éducation nationale.

Parmi les distinctions, le projet MEDICart a remporté l’or. Ce robot médical intelligent utilise la vision par ordinateur pour proposer des solutions innovantes dans le suivi et l’assistance aux patients. En argent, on retrouve ECOSORT, un robot capable de trier automatiquement les déchets, pensé pour réduire l’impact environnemental et encourager des pratiques durables. Enfin, le bronze est revenu à Smart Zoo, un système basé sur l’internet des objets, conçu pour améliorer la prise en charge et la surveillance des animaux.

Publicité

Ces récompenses dépassent le simple cadre de la compétition. Elles confirment la volonté du pays de s’inscrire dans la course mondiale à l’intelligence artificielle et à la robotique, deux secteurs stratégiques pour l’avenir économique et industriel. Elles traduisent aussi la montée en compétence de la jeunesse algérienne, capable de rivaliser avec des équipes venues de pays à forte tradition technologique.

Pour les autorités, ce succès doit servir de tremplin. Le ministère de l’Éducation nationale insiste sur la nécessité de poursuivre les investissements dans la formation, la recherche et l’innovation. L’objectif est de faire émerger une génération capable de concevoir et de produire des solutions technologiques adaptées aux besoins locaux tout en restant compétitive à l’échelle mondiale. Avec ce triplé international, l’Algérie envoie un message fort : ses ambitions technologiques ne se limitent pas aux discours, elles se traduisent désormais en résultats concrets.