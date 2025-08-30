Indice mondial de la paix 2025 : quelle place pour le Bénin et les pays francophones d’Afrique ?

L’Indice mondial de la paix 2025, élaboré par l’Institut pour l’économie et la paix, vient de paraître. Il établit la position du Bénin à la 112ᵉ place sur 163 pays, tandis que les nations francophones d’Afrique affichent des classements très variés, allant de bons résultats à des situations plus fragiles. Le classement du Bénin met en évidence des enjeux régionaux de stabilité. Ce point de repère permet d’évaluer les défis et les marges de progrès dans la région.

Classement du Bénin et comparaison avec ses voisins francophones africains

Le Bénin est classé 112ᵉ sur l’ensemble des pays évalués par le Global Peace Index 2025, avec un score estimé à 2,211, en progression de cinq places par rapport à l’année précédente. Parmi les États francophones d’Afrique, certains progressent dans le classement : la Côte d’Ivoire est mieux positionnée, occupant la 19ᵉ place en Afrique, à la 94ᵉ place mondiale, un rang nettement supérieur à celui du Bénin. Le Mali et le Burkina Faso apparaissent plusieurs dizaines de positions derrière, figurant parmi les pays les moins pacifiques : le Burkina Faso est 46ᵉ en Afrique, à la 152ᵉ position mondiale, et le Mali est 47ᵉ sur le continent, au 154ᵉ rang global.

À l’échelle africaine, le top 5 des pays francophones les plus pacifiques inclut aussi Sénégal (9ᵉ d’Afrique, 69ᵉ mondial), Côte d’Ivoire, et Algérie (autour de la 18ᵉ place africaine et 92ᵉ mondiale). En contrepoint, des États comme Niger (classé 42ᵉ d’Afrique, 143ᵉ mondial), Togo (34ᵉ d’Afrique, 126ᵉ mondial), Gabon (28ᵉ d’Afrique, 117ᵉ mondial), et Guinée (29ᵉ d’Afrique, 118ᵉ mondial) se situent dans une position intermédiaire.

Cette hiérarchie démontre que le Bénin, tout en restant dans la seconde moitié du classement mondial, se trouve dans un groupe de pays francophones dont la stabilité est relative, mais sans atteindre le niveau de ceux les mieux cotés sur le continent.

Interprétation du classement et contexte régional

L’Indice mondial de la paix repose sur 23 indicateurs couvrant la sécurité sociale, les conflits en cours et la militarisation. Ces éléments incluent notamment le niveau de violence interne, les guerres actives, les dépenses militaires ou encore les flux de population déplacée.

Le classement du Bénin en 112ᵉ position traduit une situation modérée, sans incidents majeurs actuellement, mais avec des risques persistants liés aux tensions régionales, particulièrement au Sahel. La position plus favorable de la Côte d’Ivoire correspond à une stabilité politique et économique plus marquée, tandis que les pays du Sahel francophones sont pénalisés par des conflits jihadistes et des crises institutionnelles récurrentes. Le Burkina Faso et le Mali subissent les répercussions de la présence armée, de coups d’État et d’une militarisation accrue, ce qui les place dans les dernières positions du classement.

Ce classement fournit un point de référence essentiel pour les décideurs. Il permet de cibler les zones nécessitant des efforts en matière de politique sécuritaire, de coopération transfrontalière, et de développement local. Pour le Bénin, cette position invite à renforcer les initiatives visant à prévenir les tensions, notamment via des dispositifs de surveillance aux frontières, des programmes de développement inclusif, et l’engagement communautaire. Ces éléments sont autant de leviers pour améliorer la notation dans les éditions futures de l’indice. Le classement 2025 met en relief que le Bénin occupe une place intermédiaire parmi les pays francophones africains, tandis que certains voisins affichent une stabilité relative et d’autres font face à des défis plus aigus.