Jubilé des jeunes : le pape François bouleversé par le décès d’une participante

D’après le Vatican News un événement dramatique est venu bouleverser les célébrations du Jubilé des Jeunes à Rome : Pascale Rafic, âgée de 18 ans, originaire d’Égypte, a perdu la vie alors qu’elle participait à ce moment fort de la vie ecclésiale. Ce rassemblement, conçu comme une rencontre festive autour de la foi, a été assombri par cette disparition inattendue.

Profondément affecté par la nouvelle, le Pape Léon XIV a tenu à adresser un message personnel de soutien et de réconfort à la famille endeuillée ainsi qu’au groupe de pèlerins dont faisait partie la jeune femme. Dans la matinée du samedi 2 août, il a également reçu Mgr Jean-Marie Chami, figure importante de l’Église melkite, venu représenter la communauté touchée par cette perte.

Un appel à la foi dans l’épreuve

Lors d’un moment d’échange avec les jeunes originaires d’Égypte, le Souverain Pontife a mis en lumière l’importance de maintenir une confiance profonde dans la promesse chrétienne, même face à la douleur. « Le Seigneur nous invite à raviver notre foi », a-t-il déclaré, tout en soulignant que chacun est appelé à être un soutien pour autrui.

Le message du Pape, loin de minimiser la peine ressentie, a insisté sur la nécessité de l’espérance en Christ ressuscité. Il a encouragé les jeunes à demeurer unis, à porter ensemble cette épreuve et à continuer à incarner le message évangélique dans leurs vies quotidiennes. « Soyez des témoins fidèles de cette foi que vous êtes venus célébrer », a-t-il exhorté.

Un rappel de la précarité de l’existence humaine

Au-delà du choc causé par cette disparition, le Saint-Père a évoqué une vérité spirituelle centrale : l’incertitude du moment où la vie terrestre s’interrompt. Il a rappelé que l’existence humaine échappe à tout contrôle absolu, et que l’instant de notre départ demeure connu de Dieu seul.

Dans ses paroles aux pèlerins, il a reconnu la tristesse profondément humaine que suscite la perte d’un proche, surtout dans un contexte de rassemblement joyeux et à distance du pays natal. Ce moment douloureux, a-t-il noté, devient aussi l’occasion de réfléchir au sens profond de la vie, à ce qui nous relie les uns aux autres.

Rencontre avec les proches de la défunte

Plus tard dans la journée, le Pape Léon XIV a tenu à rencontrer les compagnons de route de la jeune Rafic. Échangeant avec eux dans un climat empreint d’émotion, il a partagé leur chagrin, leur assurant de ses prières constantes pour la paix de leur amie décédée et pour le soutien moral et spirituel de ses proches.

Cette tragédie, bien que survenue au cœur d’un événement dédié à la jeunesse et à la joie, rappelle que la foi s’exprime aussi dans l’acceptation du mystère de la mort et dans la solidarité manifestée face à la perte.

À travers cette épreuve, l’Église universelle témoigne de son soutien indéfectible à ceux qui souffrent, et renforce l’élan de communion spirituelle qui unit croyants de tous horizons.