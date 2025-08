Armement aux USA : Un milliardaire décroche un contrat de 10 milliards $

Alex Karp. Photo : FABRICE COFFRINI/AFP via Getty

La société Palantir Technologies, dirigée par l’homme d’affaires afro-américain Alex Karp, vient de franchir un cap majeur. L’entreprise a été sélectionnée par l’armée des États-Unis pour fournir des solutions technologiques sur une période de dix ans, dans le cadre d’un contrat estimé à près de 10 milliards de dollars.

L’information a été rapportée par Billionaire Africa. Ce partenariat, d’une ampleur exceptionnelle, vise à renforcer l’infrastructure logicielle de l’armée, en mettant l’accent sur l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la modernisation des outils utilisés sur le terrain.

Palantir assurera la gestion d’un ensemble de prestations auparavant réparties dans 75 accords différents, qui seront désormais regroupés sous un même contrat. Pour Alex Karp, ce contrat représente plus qu’un succès commercial. Depuis plusieurs années, le dirigeant défend une vision selon laquelle les technologies avancées doivent appuyer la sécurité nationale.

Il a régulièrement exprimé sa conviction que les progrès en matière d’intelligence artificielle doivent s’inscrire dans une stratégie cohérente avec les enjeux militaires et géopolitiques actuels. La société indique que ce nouvel accord permettra une meilleure réactivité dans les opérations militaires, une simplification des procédures administratives et une plus grande souplesse pour les achats et le déploiement de solutions numériques.

Alex Karp, connu pour sa position atypique dans le paysage technologique américain, consolide ainsi la place de Palantir parmi les partenaires stratégiques des institutions de défense. Ce contrat marque une nouvelle étape pour l’entreprise, qui avait déjà collaboré avec plusieurs agences gouvernementales sur des projets sensibles.