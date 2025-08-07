(AP Images)

Les récentes interactions entre la Russie et l’Inde ont mis en exergue leur volonté commune de préserver leur indépendance dans la conduite de leurs échanges commerciaux. Confrontées aux restrictions imposées par les États-Unis visant les achats énergétiques de New Delhi auprès de Moscou, les deux nations insistent sur le respect de leurs choix souverains en matière économique. Cette situation intervient au moment où les sanctions économiques influencent fortement les relations commerciales.

Un partenariat militaire approfondi

Au cours d’un entretien officiel ce 6 août 2025, le vice-ministre russe de la Défense, Aleksandr Fomin, a rencontré l’ambassadeur indien, Vinay Kumar, afin d’explorer les possibilités d’intensification de la coopération dans le secteur militaire. Les discussions ont porté sur le développement de la collaboration bilatérale dans ce domaine stratégique, renforçant ainsi un partenariat déjà bien établi entre la Russie et l’Inde.

Affirmation d’une approche souveraine sur le plan économique

Face aux pressions extérieures, New Delhi affirme son droit à définir librement sa politique commerciale, notamment en ce qui concerne ses approvisionnements en énergie. De son côté, Moscou critique les sanctions américaines qui impactent ses exportations vers le marché indien. Cette convergence de vues reflète un engagement partagé pour maintenir une marge de manœuvre économique dans un environnement international marqué par des tensions commerciales et géopolitiques.

Cette dynamique témoigne des enjeux complexes qui caractérisent aujourd’hui les relations internationales, où la coopération militaire et les intérêts économiques se croisent à l’échelle d’un monde instable.