Aviation au Maghreb : un projet ambitieux mené par une compagnie nationale

Dans le but de dynamiser les exportations hors hydrocarbures, Air Algérie s’apprête à augmenter son trafic de fret aérien entre 8 et 12 % en 2025 par rapport à l’année précédente. Cette orientation stratégique vise à renforcer la participation de la compagnie nationale dans le transport de marchandises essentielles à l’économie non hydrocarbures.

Focus sur les produits sensibles et agricoles

Le plan de développement porte principalement sur des catégories spécifiques telles que les produits pharmaceutiques médicaments et les fruits et légumes. Ces produits, nécessitant une attention particulière dans leur acheminement, sont au cœur des priorités d’Air Algérie pour mieux accompagner les exportateurs et répondre aux exigences des marchés internationaux.

Un dialogue avec les acteurs économiques locaux pour une meilleure adéquation

D’après ce que rapporte DN Algérie, la stratégie sera affinée lors d’échanges entre Hamza Benhamouda, dirigeant de la compagnie, et différents intervenants économiques du pays. Cette concertation vise à harmoniser les capacités logistiques avec les besoins réels des exportateurs, optimisant ainsi les services proposés par la compagnie aérienne.

Un enjeu majeur pour la diversification économique du Maghreb

Dans une région où la diversification économique est au cœur des priorités, le développement du fret aérien représente un levier important pour réduire la dépendance aux ressources énergétiques. En facilitant l’accès rapide aux marchés étrangers pour des biens à forte valeur ajoutée, Air Algérie contribue à renforcer l’attractivité et la compétitivité des filières hors hydrocarbures.

Ce projet montre la volonté d’adapter l’aviation commerciale aux besoins économiques actuels, renforçant la position d’Air Algérie dans la région.