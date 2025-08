L’Algérie se classe dans le top 3 africain des producteurs de ce fruit

Photo d'illustration

L’agriculture algérienne continue de démontrer son potentiel dans plusieurs filières, y compris là où on ne l’attend pas forcément. La pomme, fruit emblématique des zones tempérées, est désormais l’un des produits phares du pays. L’Algérie se hisse aujourd’hui dans le trio de tête des plus gros producteurs de pommes en Afrique.

D’après les chiffres rapportés par Algerie360, sur la base des données du site spécialisé Tridge, l’Algérie a produit 575 000 tonnes de pommes en 2023. Cette performance place le pays au 3ᵉ rang continental, juste derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte. À l’échelle mondiale, l’Algérie occupe le 23ᵉ rang des pays producteurs.

Ce classement témoigne d’une évolution silencieuse, mais constante. La culture de la pomme, concentrée principalement dans les régions montagneuses et à climat frais, bénéficie d’un regain d’intérêt. De plus en plus d’agriculteurs élargissent leurs superficies cultivées, tout en intégrant des pratiques modernes pour améliorer la productivité.

L’enjeu dépasse le simple volume de production. Il s’agit aussi de répondre à la demande intérieure, qui reste élevée, tout en ouvrant progressivement la voie à des opportunités d’exportation. À ce jour, la pomme algérienne reste majoritairement consommée localement, mais l’amélioration de la qualité et des conditions de conservation pourrait permettre au pays de viser des marchés extérieurs dans un avenir proche.

Le secteur bénéficie aussi d’un soutien croissant des autorités agricoles, notamment à travers des campagnes de vulgarisation technique, la mise à disposition de plants certifiés et la promotion de l’irrigation localisée. Ces efforts contribuent à améliorer les rendements tout en assurant une meilleure régularité des récoltes.

Dans un contexte régional marqué par la pression climatique et les enjeux de sécurité alimentaire, la progression de la filière pomme en Algérie est perçue comme un signal positif. Elle montre que le pays dispose encore de nombreuses marges de manœuvre pour renforcer son autosuffisance agricole, diversifier sa production et créer de la valeur dans les zones rurales. Avec des surfaces en croissance et un savoir-faire qui se perfectionne, l’Algérie semble bien partie pour consolider sa position parmi les producteurs de référence en Afrique.