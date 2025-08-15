Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos annonce le décès de sa mère aux États-Unis

Photo : Getty images

Jackie Bezos est décédée à Miami à l’âge de 78 ans, après avoir vécu plusieurs années avec une démence à corps de Lewy. Sa famille et la Fondation Bezos ont salué son engagement et son rôle central dans leur vie.

Une figure familiale discrète et engagée

Jeff Bezos a annoncé jeudi le décès de sa mère, Jackie Bezos, survenu à son domicile de Miami, en Floride. Selon la Bezos Family Foundation, elle s’est éteinte paisiblement, entourée de ses proches, après avoir été diagnostiquée en 2020 d’une démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative qui affecte progressivement les capacités cognitives et motrices.

Le fondateur d’Amazon a rendu hommage à celle qui l’a élevé dès son plus jeune âge, évoquant une mère qui « s’est investie avec ferveur » pour l’accompagner, avant de fonder une famille élargie avec son père et ses deux autres enfants. La Fondation, qu’elle avait cofondée, a rappelé son implication dans des programmes éducatifs et philanthropiques, notamment dans le développement de projets aux États-Unis et à l’international.

Un combat discret contre la maladie

La démence à corps de Lewy, dont souffrait Jackie Bezos, reste l’une des principales causes de troubles cognitifs chez les personnes âgées, aux côtés de la maladie d’Alzheimer. Si les symptômes et l’évolution varient, elle entraîne souvent une perte d’autonomie progressive. Plusieurs initiatives de sensibilisation existent pour mieux informer le public et soutenir la recherche, un domaine dans lequel la Fondation Bezos avait exprimé son intérêt.

Le décès de Jackie Bezos marque une nouvelle étape dans l’histoire familiale du milliardaire américain, dont les activités publiques et philanthropiques continuent de susciter un large écho.