Le Sénégal : les Lions locaux en demi-finale du CHAN après leur victoire face à l’Ouganda

Photo Unsplash

L’équipe nationale locale du Sénégal a battu l’Ouganda (0-1) ce samedi à Kampala en quart de finale du Championnat d’Afrique des nations. Un but d’Oumar Ba a suffi pour envoyer les Lions en demi-finale, où ils affronteront le Maroc.

Une défense de fer qui ouvre la voie

Le succès des Lions locaux repose sur une solidité défensive remarquable. Grâce à l’unique réalisation d’Oumar Ba à la 62e minute, le Sénégal s’est offert un ticket pour le dernier carré. Le défenseur Seyni Mbaye Ndiaye a été désigné meilleur joueur du match, symbole d’un secteur défensif efficace qui cumule trois clean sheets en quatre rencontres.

Publicité

Avec seulement un but encaissé depuis le début du tournoi, le Sénégal affiche pour l’instant la meilleure défense du CHAN 2025. L’Ouganda, pays co-organisateur aux côtés de la Tanzanie et du Kenya, s’arrête en quart de finale, à l’instar de ses partenaires d’organisation.

Une qualification construite sur le pragmatisme

Sans séduire, mais avec pragmatisme, les Lions locaux avaient décroché leur qualification pour les quarts de finale grâce à un nul face au Soudan (0-0). Ce résultat leur avait offert la deuxième place de leur groupe et prolongé l’aventure. Désormais, ils sont le seul représentant de l’Afrique de l’Ouest encore en lice dans la compétition, ce qui confère une dimension régionale à leur parcours.

Le prochain défi se jouera mardi face aux Lions de l’Atlas du Maroc, une affiche qui promet une bataille tactique serrée entre deux sélections réputées pour leur rigueur.

Les Lions locaux défendront leur titre continental dans l’espoir d’accéder à une nouvelle finale du CHAN.