Sénégal : L’État mobilise ses services pour le Gamou de Tivaouane

photo d'illustration

*À moins de trois semaines du Gamou de Tivaouane, le gouvernement sénégalais intensifie ses préparatifs. Le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, a réuni les services concernés pour assurer sécurité, santé et logistique. L’enjeu est de garantir un encadrement à la hauteur d’un événement qui rassemble chaque année des centaines de milliers de fidèles.

Une mobilisation générale autour de la ville sainte

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a fixé le cap : toutes les administrations doivent tenir leurs engagements. Selon Jean Baptiste Tine, « aucun manquement ne sera toléré », rappelant que l’afflux de pèlerins impose une vigilance particulière selon la RTS.

La ville de Tivaouane, berceau de la confrérie tidiane, sera au centre de l’attention nationale. Santé publique, assainissement, infrastructures routières et énergie figurent parmi les priorités. Les autorités locales sont impliquées dans cette préparation, en lien direct avec l’État, pour anticiper toute difficulté.

Un repère du calendrier religieux sénégalais

Le Gamou, célébration de la naissance du Prophète, occupe une place centrale dans la vie spirituelle du pays. Il succède au Magal de Touba dans le calendrier lunaire, les deux événements constituant les principaux rendez-vous religieux de la communauté musulmane sénégalaise majoritairement soufie.

Chaque année, la cité de Maodo attire des fidèles venus de toutes les régions et de la diaspora. Cet afflux massif représente un défi logistique, mais aussi une occasion de renforcer la coopération entre services publics et organisations religieuses.

Le Gamou de Tivaouane se tiendra dans un contexte de forte mobilisation sécuritaire et organisationnelle.