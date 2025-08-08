Lutte contre les trafics illicites au Bénin : Trois individus interpellés

Photo Présidence du Bénin

Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, une équipe du commissariat de l’arrondissement de Dévè a mené une opération musclée le mercredi 6 août 2025 dans un ghetto à Agnavo, un village de la commune de Dogbo où un présumé criminel a été arrêté. Plus tôt, le lundi 04 août 2025, le commissariat de l’arrondissement de Pahou a interpellé deux autres individus dans un ghetto.

À Dogbo, l’opération a démarré très tôt le mercredi 06 août 2025 avec la descente des éléments du commissariat de l’arrondissement de Dévè dans un ghetto au village Agnavo. Le maître des lieux s’est retrouvé dans les mailles des forces de l’ordre. La perquisition effectuée a permis de découvrir et de saisir du chanvre indien et des centaines d’autres boulettes, des emballages de marque Baba-g, du numéraire, quelques médicaments contrefaits, des machines à sous et des fausses pièces métalliques servant à actionner lesdites machines. Le mis en cause et les objets saisis seront mis à la disposition du Procureur de la République à l’issue de l’enquête judiciaire ouverte par le commissariat de l’arrondissement de Dévè.

Publicité

Plus tôt dans cette même semaine, dans le département de l’Atlantique, le Commissariat de l’arrondissement de Pahou a interpellé le lundi 04 août 2025, aux environs de 18 heures, deux individus dans un ghetto à ciel ouvert situé dans les environs de l’ancien marché. Il a été découvert en leur possession des centaines de boulettes de chanvre indien et des médicaments contrefaits de marque Tramacking. Ils seront tous mis à la disposition du Procureur de la République pour la suite de la procédure judiciaire.