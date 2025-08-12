Maghreb : des bourses d’études en Europe offertes à ces ressortissants

Photo : @pierrepllr(medium.com)

Les autorités autrichiennes multiplient les initiatives pour attirer des chercheurs étrangers de haut niveau, et l’Algérie figure clairement dans leur ligne de mire. D’après ObservAlgérie, un programme prestigieux, la bourse Franz Werfel, est désormais ouvert aux enseignants-chercheurs et doctorants algériens spécialisés dans la langue allemande et la littérature autrichienne.

L’offre est séduisante. Les bénéficiaires pourront poursuivre leurs travaux ou dispenser des cours dans des universités autrichiennes, tout en percevant une allocation mensuelle de 2 500 euros. Un soutien au déménagement pouvant atteindre 1 000 euros est également prévu pour les candidats venant de pays hors d’Europe. En complément, la plateforme autrichienne qui supervise le dispositif, accompagne les lauréats dans la recherche d’un logement et dans les démarches liées à l’assurance santé.

Ouverte aux titulaires d’un doctorat, aux doctorants et aux chercheurs en début de carrière, la bourse ne fixe aucune limite d’âge. Ce critère élargi témoigne de la volonté autrichienne d’attirer des profils variés, qu’ils soient confirmés ou émergents, dans un domaine de niche mais stratégique.

Pour l’Autriche, cette politique s’inscrit dans une stratégie plus large d’internationalisation de la recherche et de renforcement des liens académiques avec les pays du Maghreb. Pour l’Algérie, elle offre à ses universitaires une passerelle vers des institutions européennes reconnues, et un cadre propice pour valoriser leur expertise à l’étranger.