Maghreb : un centre médical moderne bientôt construit

Le secteur de la santé en Algérie se prépare à franchir un nouveau cap. D’après le média Algérie Aujourd’hui, le groupe pharmaceutique national Saidal s’est associé à Madar Holding pour mettre sur pied une clinique spécialisée dans la thérapie cellulaire, un domaine en plein essor à l’échelle mondiale.

Ce partenariat prévoit que Madar Holding prenne en charge le financement de l’infrastructure, estimé à 65 millions d’euros, tandis que Saidal apportera son savoir-faire scientifique et accompagnera le transfert de technologies indispensables au lancement du centre.

La future clinique devrait offrir aux patients algériens l’accès à des traitements innovants, jusque-là disponibles uniquement à l’étranger. Cette avancée pourrait réduire les déplacements coûteux pour les soins spécialisés et renforcer la souveraineté sanitaire du pays.

Au-delà des bénéfices pour les malades, ce projet marque aussi une étape dans la modernisation de l’écosystème médical national. Il pourrait attirer de nouveaux investissements et favoriser la formation de spécialistes locaux dans un secteur de haute technologie. En misant sur la thérapie cellulaire, l’Algérie envoie un signal fort : celui d’une volonté de s’aligner sur les standards internationaux et de développer des solutions médicales d’avenir sur son propre territoire.