Mali : Paris réclame la libération d’un Français arrêté

À Bamako, plusieurs officiers et un Français ont été interpellés jeudi 14 août dans le cadre d’une enquête sur un complot présumé. Paris demande sa libération immédiate et rejette les accusations, soulignant une situation de fortes tensions diplomatiques.

Opérations dans l’armée malienne

Selon l’AFP, les autorités du Mali ont arrêté deux généraux, Abass Dembélé et Nema Sagara, ainsi qu’un nombre estimé à plus de 50 militaires. Ces interpellations ont pour objectif de démanteler un plan supposé destiné à fragiliser les institutions du pays. Le gouvernement malien affirme que certains civils et militaires auraient reçu le soutien d’États étrangers, ce qui alarme sur une possible ingérence extérieure. Cette opération montre la détermination des autorités maliennes à contrôler l’armée et à empêcher toute initiative pouvant mettre en péril la stabilité du pays.

Paris exige la libération et conteste les accusations

Le 16 août, le ministère des Affaires étrangères français a réagi à l’arrestation du Français. Paris rappelle que cette personne bénéficie du statut prévu par la convention de Vienne et dénonce des « accusations sans fondement ». Le gouvernement français demande sa libération immédiate et précise qu’un dialogue est en cours avec les autorités maliennes pour clarifier la situation.

L’ambassade de France au Mali a par ailleurs conseillé à ses ressortissants de rester vigilants et d’éviter tout rassemblement, soulignant la situation sécuritaire délicate. Cette affaire montre les tensions croissantes entre les deux pays et l’importance de la protection du personnel diplomatique. Les investigations se poursuivent pour identifier tous les responsables et assurer la sécurité des institutions nationales au Mali.