Maroc : 881 personnes concernées par une grâce royale

À l’occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple, célébrée le 20 août, le souverain marocain Mohammed VI a décidé d’accorder sa grâce à 881 personnes. L’information a été rendue publique le 19 août par le ministère de la Justice, et rapportée par le média RT .

Selon le communiqué officiel, parmi les bénéficiaires figurent 676 détenus qui verront leurs peines réduites ou levées, ainsi que 205 condamnés en liberté qui profitent d’un allègement de leur sanction. Cette distinction est importante car elle rappelle que la grâce royale ne se limite pas uniquement aux personnes incarcérées.

Au Maroc, la grâce royale est une pratique institutionnelle qui accompagne régulièrement les grandes dates nationales et religieuses. Chaque décision est prise après un examen individuel des dossiers par les autorités compétentes. Au-delà de la symbolique, cette démarche est souvent perçue comme un geste de clémence et une manière pour le pouvoir royal de renforcer son lien avec la société.

L’octroi de grâces collectives traduit la volonté de rappeler les valeurs de pardon et de réconciliation. Pour certains observateurs, ces décisions contribuent aussi à désengorger les établissements pénitentiaires, où la surpopulation reste un défi récurrent. D’autres y voient une démarche politique, qui permet de souligner le rôle du roi comme garant de justice et d’équilibre social.

La date du 20 août n’a pas été choisie au hasard. La Révolution du Roi et du Peuple commémore l’un des épisodes fondateurs de l’histoire contemporaine du Maroc, marquant l’unité entre la monarchie et la nation dans la lutte pour l’indépendance. En liant cette mémoire collective à un geste de clémence, le palais renforce la portée symbolique de la célébration.