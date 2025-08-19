Maroc : comment le projet RER va changer le quotidien des habitants

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

La région de Casablanca-Settat s’engage dans une refonte de ses transports ferroviaires avec l’Office national des chemins de fer (ONCF). L’initiative vise à faciliter les trajets quotidiens et renforcer la mobilité régionale.

Un réseau combiné pour simplifier les déplacements

Le futur Réseau express régional (RER) sera coordonné avec les lignes actuelles de tramways et de Bus à haut niveau de service (BHNS). Parallèlement, deux lignes supplémentaires de trains régionaux sont à l’étude pour étoffer le réseau. Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional, explique que cette réorganisation doit permettre une meilleure fluidité et des correspondances plus rapides entre différents modes de transport.

Les infrastructures ferroviaires jouent un rôle stratégique pour les pays qui les développent. Elles améliorent la connectivité, favorisent le développement économique local et renforcent l’accessibilité entre zones urbaines et périphériques.

Un financement structuré et des étapes planifiées

Le projet représente un investissement de huit milliards de dirhams, dont cinq milliards et demi proviennent directement du budget régional de Casablanca-Settat. L’ONCF assurera la coordination technique et le suivi de la mise en œuvre du réseau. Cette initiative comprend aussi l’étude des impacts environnementaux et sociaux, notamment la diminution du trafic routier.

Le lancement du RER et des lignes régionales constitue un tournant majeur pour la mobilité dans la région, avec un suivi assuré par les instances régionales et nationales. Ces améliorations permettront aux habitants de se déplacer plus facilement et avec plus de confort, tout en contribuant à une meilleure qualité de vie urbaine.