Maroc : des records de chaleur annoncés et un appel à la prudence

Le Maroc se prépare à vivre des journées particulièrement éprouvantes sur le plan climatique. La Direction générale de la météorologie (DGM) a publié un avertissement annonçant une nouvelle vague de chaleur qui touchera de nombreuses provinces jusqu’au lundi 18 août, rapporte Bladi.net.

Dans certaines zones, le mercure pourrait grimper jusqu’à 47 °C, un niveau rarement atteint en cette période. Cette hausse s’accompagnera du phénomène de chergui, vent sec et brûlant qui accentue la sensation d’étouffement. Les provinces du centre, comme Marrakech, El Kelaâ des Sraghna ou encore Taroudant, devraient être parmi les plus impactées avec des valeurs comprises entre 43 et 47 °C dès le week-end.

Si la chaleur restera le phénomène dominant, la DGM n’exclut pas des épisodes orageux localisés. Ces perturbations pourraient s’accompagner de fortes rafales de vent ou de chutes de grêle, rendant la situation encore plus imprévisible. Les régions du nord et de l’est, dont Tétouan, Oujda et Nador, connaîtront également une montée des températures dimanche et lundi, avec des valeurs oscillant entre 39 et 44 °C.

Au-delà de l’inconfort, une telle vague de chaleur soulève des inquiétudes pour la santé publique, l’agriculture et la consommation d’eau. Les autorités invitent à limiter les déplacements aux heures les plus chaudes, à privilégier une bonne hydratation et à éviter toute exposition prolongée au soleil.

Le Maroc fait face ces dernières années à des épisodes climatiques de plus en plus intenses. La récurrence des vagues de chaleur interroge sur l’impact du réchauffement climatique dans la région et sur la capacité des infrastructures à y faire face. Les prochains jours seront donc un test pour la résilience des populations locales.