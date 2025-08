Maroc : l’armée se modernise à grande vitesse

Armée marocaine (DR)

Le Maroc poursuit une transformation profonde de ses capacités de défense, combinant acquisition d’équipements de dernière génération et lancement de projets industriels stratégiques. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte régional où les défis sécuritaires, technologiques et géopolitiques exigent des armées plus autonomes et polyvalentes.

Des équipements de pointe pour renforcer la puissance aérienne

L’armée de l’air marocaine a franchi une nouvelle étape avec la réception des premiers hélicoptères Apache AH-64, reconnus pour leurs performances en appui tactique rapporte nos confrères de Bladi. À ces appareils s’ajoutent les drones turcs Bayraktar Akinci TB2, dotés d’une portée de 7 500 km, capables de mener des missions de surveillance et de frappe à longue distance.

Publicité

Cette flotte aérienne est également complétée par des chasseurs F-16 Block 70/72, considérés parmi les plus avancés du marché. Parallèlement, un programme de modernisation des avions de transport C-130 Hercules est mené en partenariat avec L3Harris Technologies, acteur majeur américain du secteur. L’objectif : optimiser les capacités logistiques et opérationnelles des Forces Royal Air.

Vers une industrie de défense made in Morocco

Au-delà des acquisitions, le royaume accélère la construction d’une base industrielle militaire nationale. Un jalon important a été posé avec l’ouverture d’une usine dédiée à la production et la maintenance des drones turcs Baykar. Opérée par la société Atlas Defense, filiale locale du fabricant turc, cette infrastructure vise à produire des composants stratégiques et à assurer une autonomie technologique progressive.

Sur le segment terrestre, une coopération stratégique avec Tata Advanced Systems prévoit l’assemblage du véhicule blindé WhAP 8×8, développé avec la DRDO, agence de recherche militaire indienne. Les premières unités sont attendues d’ici trois ans, avec un impact économique mesurable : environ 90 emplois directs et 250 indirects.

Diversification des fournisseurs pour l’artillerie et la marine

L’armée de terre marocaine élargit elle aussi ses capacités, intégrant des systèmes d’artillerie modernes comme les canons Caesar de fabrication française et les Atmos 2000 israéliens. À cela s’ajoute l’acquisition prochaine des systèmes de lancement de roquettes HIMARS produits aux États-Unis, renforçant ainsi la capacité de frappe à longue distance du pays.

Publicité

Les Forces navales ne sont pas en reste. Le Maroc, doté de plus de 3 500 km de côtes, investit dans la sécurisation de ses espaces maritimes, dans un contexte où la surveillance des voies maritimes devient un enjeu stratégique. Une unité dédiée à la cybersécurité militaire devrait également voir le jour, avec pour mission de protéger les infrastructures critiques contre les menaces numériques croissantes.

Une stratégie institutionnelle pour accompagner le changement

La modernisation de l’appareil de défense s’appuie sur un cadre institutionnel consolidé. La Société de gestion des zones industrielles de défense, créée conjointement par l’Agence marocaine pour le logement et l’équipement militaires (ALEM) et la société MEDZ (filiale de la CDG), est chargée de développer des zones réservées aux activités industrielles militaires.

Depuis l’adoption d’une loi en juillet 2020 autorisant la production et l’exportation locale d’armes, le Maroc s’attache à réduire sa dépendance vis-à-vis de l’étranger. Cette approche est soutenue par un budget militaire en hausse, dépassant les 133 milliards de dirhams en 2025. Une enveloppe allouée à la modernisation des équipements, au développement industriel, mais aussi à l’amélioration des conditions de vie des personnels militaires.

Une posture régionale en mutation

La montée en puissance des Forces armées royales s’inscrit dans une tendance régionale de consolidation des capacités de défense. Face à des défis transnationaux — terrorisme, cybermenaces, instabilité géopolitique —, les États investissent dans l’autonomie stratégique. Dans ce contexte, le choix du Maroc de coupler achats internationaux et développement industriel local marque une volonté de peser davantage dans l’équation sécuritaire et technologique du continent.