Mort de Hulk Hogan aux USA : les révélations troublantes de sa fille Brooke

La fille de Hulk Hogan, Brooke Hogan, affirme que des enregistrements pourraient changer la compréhension de la mort de l’ancien catcheur américain. Sur Instagram, elle évoque des appels d’autorités l’invitant à demander les images des caméras-piétons et les bandes des appels au 911 précise le média américain TMZ qui rapporte l’information.

Des zones d’ombre autour des circonstances du décès

La mort de Hulk Hogan, icône du catch aux États-Unis, continue de susciter interrogations et spéculations. Mercredi, sa fille Brooke Hogan a publié un message sur Instagram affirmant avoir reçu des informations « légitimes » provenant de personnes liées à l’enquête. Selon elle, les images issues des caméras-piétons des forces de l’ordre et les enregistrements des appels d’urgence au 911 pourraient « changer complètement l’histoire » entourant la disparition de son père.

Ces déclarations interviennent alors qu’aucun rapport officiel détaillant les circonstances exactes de la mort n’a encore été rendu public. Pour certains observateurs, les futurs documents pourraient devenir des éléments cruciaux pour comprendre ce qui s’est réellement passé.

Autopsie contestée et tensions familiales

Dans son message, Brooke Hogan a également exprimé ses doutes sur la fiabilité de l’autopsie pratiquée et a mis en cause le médecin traitant de son père. Elle précise qu’elle ne sait même pas si le corps de Hulk Hogan a été incinéré, alors que son frère affirme qu’une autopsie reste prévue. Toutefois, Brooke a déjà annoncé qu’elle ne rendrait pas les résultats publics. Un autre point de tension concerne l’accès aux informations. Sky Daily, la veuve de Hulk Hogan, refuserait de partager les documents liés au décès.

Les démarches entreprises par Brooke dans le cadre du Freedom of Information Act sont également restées sans succès, compliquant davantage sa quête de réponses. Pour le moment, Brooke Hogan appelle les médias à cesser de la solliciter et attend que les preuves évoquées deviennent accessibles. Si les bandes et vidéos mentionnées sont effectivement rendues publiques, elles pourraient offrir un nouvel éclairage sur les circonstances de la mort de la légende du catch. Hulk Hogan reste aujourd’hui une figure majeure de la culture sportive américaine, et chaque développement lié à son décès continue de susciter un large intérêt.