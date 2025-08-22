Niger: après Kemi Seba, Nathalie Yamb reçoit un passeport diplomatique

Photo : Instagram (Nath_Yamb)

Le 21 août 2025, les autorités nigériennes ont annoncé que l’activiste Nathalie Yamb avait été désignée conseillère spéciale du président Abdourahmane Tiani et qu’elle s’était vue attribuer un passeport diplomatique. L’information a été rendue publique par Abdourahamane Oumarou, responsable d’Urgences panafricanistes Niger et rapportée par plusieurs médias.

Une nomination officielle

Le gouvernement du Niger a confirmé la nomination de Nathalie Yamb auprès du chef de l’État et son intégration dans le cercle de conseillers spéciaux du président Abdourahmane Tiani. Parallèlement, un passeport diplomatique lui a été délivré. Connue sous le surnom de « dame de Sotchi » en raison de ses prises de position favorables à un rapprochement avec la Russie, elle figure depuis plusieurs années parmi les personnalités critiquées par l’Union européenne, qui lui reproche un activisme pro-russe.

Repères et contexte

D’origine suisse et camerounaise, Nathalie Yamb s’est installée au Niger après la prise de pouvoir du 26 juillet 2023, qui a vu l’arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Elle devient ainsi la deuxième figure panafricaniste à recevoir un passeport diplomatique de la part de Niamey, après le militant franco-béninois Kémi Séba, président d’Urgence Panafricaine. Cette mesure est présentée comme une affirmation de souveraineté et comme un signal politique en faveur d’une orientation panafricaniste.