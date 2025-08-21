Nigeria : Une entreprise développe un bras bionique pour les amputés

(Maximalfocus - Unsplash)

Au Nigeria, la technologie vient en aide aux personnes amputées grâce à une innovation locale majeure. Immortal Cosmetic Art, une entreprise nigériane spécialisée dans les prothèses, a mis au point le bras bionique Ubokobong. Cet appareil révolutionnaire fonctionne grâce aux signaux électromyographiques envoyés par le cerveau aux muscles de la main, permettant aux utilisateurs de réaliser des gestes naturels malgré l’absence de leurs membres.

Selon Reuters, le bras bionique Ubokobong a été conçu par des nigérians pour répondre aux besoins spécifiques des populations africaines. L’objectif est de rendre la prothèse accessible à un large public grâce au soutien du gouvernement et d’ONG, qui pourraient financer la production et la distribution à grande échelle.

Une innovation déjà sollicitée à l’international

Avant même son lancement officiel, Ubokobong suscite un intérêt mondial. Les responsables ont indiqué que des commandes ont été passées depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Ghana, preuve de l’attrait international pour cette technologie locale. L’entreprise souligne que son produit allie performance technique et adaptation culturelle, ce qui le distingue des prothèses importées.

Au-delà de sa dimension technologique, Ubokobong représente un tournant pour l’industrie médicale africaine. Il montre qu’il est possible de développer des solutions innovantes localement et de répondre à des besoins jusque-là insuffisamment couverts.

L’initiative d’Immortal Cosmetic Art pourrait ouvrir la voie à d’autres projets technologiques en Afrique, tout en renforçant la coopération entre les entreprises locales et les partenaires internationaux. Avec Ubokobong, le Nigeria marque une étape significative dans la création de prothèses avancées accessibles à tous.