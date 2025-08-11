Nucléaire : la Russie annonce une stratégie préventive en matière de désarmement

La Russie affirme qu’elle continuera à ajuster ses politiques de désarmement nucléaire et de construction militaire de manière préventive, afin de garantir sa sécurité nationale face aux pressions internationales. Cette position a été exprimée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, lors d’un entretien télévisé sur la chaîne publique Rossiya 24.

Une réponse aux pressions extérieures

Selon Moscou, les décisions prises dans le domaine stratégique ne visent pas à initier une escalade, mais à répondre à ce que le Kremlin considère comme des tentatives de chantage ou de diktat de la part de ses adversaires. Sergueï Riabkov a souligné que la Russie « n’acceptera jamais » ce type de méthodes et qu’elle se réserve le droit d’anticiper certaines actions pour contrer d’éventuelles initiatives hostiles.

Cette déclaration intervient dans un contexte où les relations entre la Russie et plusieurs puissances occidentales restent tendues, notamment autour des questions de sécurité en Europe, du contrôle des armements stratégiques et de la guerre en Ukraine. Les accords internationaux, tels que le New START, limitant les arsenaux nucléaires, font l’objet de vives discussions depuis la suspension par Moscou de sa participation en 2023.

Prévention plutôt qu’escalade, selon Moscou

Pour le vice-ministre, la notion de réaction « préventive » n’implique pas une volonté de déclencher les tensions, mais plutôt d’être prêt à toute évolution défavorable. « Si le prix de notre réponse est perçu comme une escalade, qu’il en soit ainsi », a-t-il indiqué, insistant sur le fait que ces mesures sont prises dans un objectif de dissuasion et non d’agression.

Cette approche s’inscrit dans la doctrine militaire russe qui accorde une place centrale à la dissuasion nucléaire comme garant de la souveraineté nationale. Les experts notent que cette stratégie pourrait s’accompagner d’investissements accrus dans les systèmes d’armes de nouvelle génération, tout en maintenant une posture diplomatique affirmant refuser l’initiative d’une confrontation directe.