Or en Afrique : la stratégie d’une banque centrale fait bondir ses réserves

Les réserves d’or de la Banque du Ghana ont connu une progression remarquable depuis le lancement du programme « Gold for Reserves » en mai 2023. En avril 2025, un accord stratégique avec neuf compagnies minières a permis à la banque d’acquérir 20 % de leur production, contribuant à faire passer les réserves de 8,78 tonnes à 34,4 tonnes fin juillet 2025. Cette politique vise à renforcer la stabilité économique et à réduire la dépendance vis-à-vis des devises étrangères.

Une politique monétaire orientée vers la stabilité

Lancée en mai 2023, l’initiative « Gold for Reserves » repose sur un objectif clair : diversifier les actifs de réserve de l’État en utilisant l’or extrait localement. En favorisant l’achat direct auprès des compagnies minières, la Banque du Ghana souhaite protéger l’économie des chocs extérieurs et réduire la pression exercée sur le Cedi, la monnaie nationale.

L’accord signé en avril 2025 avec neuf producteurs d’or illustre cette stratégie. En s’assurant un accès direct à 20 % de leur production, la banque centrale a renforcé sa capacité à répondre aux besoins en devises. Ces efforts s’inscrivent dans une politique plus large visant à consolider les réserves de change et à sécuriser la position financière du pays. Cette initiative pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux partenariats pour dynamiser le secteur aurifère.

Des réserves renforcées pour protéger l’économie

Les résultats sont visibles : les réserves d’or sont passées de 8,78 tonnes en mai 2023 à 34,4 tonnes en juillet 2025. Cette hausse traduit les achats réguliers effectués par la Banque du Ghana dans le cadre de son programme, tout en limitant la dépendance aux avoirs en devises étrangères. Selon les données officielles, l’objectif est de constituer une base de réserves plus solide et diversifiée.

Cette évolution marque une étape importante dans la stratégie monétaire du pays. Elle illustre la volonté des autorités ghanéennes de renforcer la résilience économique face aux fluctuations internationales des prix des matières premières. Des analyses économiques détaillées pourraient prochainement approfondir l’impact de ces mesures sur la stabilité du marché des changes.

Les données récentes confirment que la dynamique de croissance des réserves se poursuit et demeure au centre de la politique monétaire nationale.