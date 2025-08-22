Paix en Ukraine : voici les exigences de Poutine

[Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP]

Alors que Donald Trump a tenté ces dernières semaines de rapprocher Moscou et Kiev lors de rencontres séparées avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, les contours d’un possible compromis commencent à émerger. Selon des informations relayées par Reuters, le Kremlin aurait fixé une série de conditions pour mettre fin à la guerre en Ukraine, touchant à la fois aux territoires et à la sécurité régionale.

Les conditions territoriales posées par Moscou

Le président russe exige que l’Ukraine cède le contrôle du Donbass, présenté par Volodymyr Zelensky comme une « forteresse industrielle » indispensable au pays. Cette région, composée de Donetsk et Louhansk, est déjà occupée à environ 88 % par la Russie selon des estimations américaines. Par ailleurs, Moscou revendiquait initialement quatre régions, incluant également Kherson et Zaporijia. Les sources indiquent que Vladimir Poutine se contenterait désormais d’un gel de la ligne de front dans ces deux dernières zones, déjà contrôlées à 73 % par ses forces.

Le Kremlin aurait cependant laissé entendre qu’il pourrait restituer certaines portions des régions de Kharkiv, Soumy et Dnipropetrovsk, actuellement sous contrôle russe. Cette éventualité constitue un élément de négociation mentionné par des diplomates, mais ne remet pas en cause l’exigence principale : la reconnaissance de la souveraineté russe sur le Donbass. Un futur rapport d’experts pourrait permettre de préciser la réalité de ces concessions.

L’avenir de l’Otan et le refus des forces occidentales

Au-delà des territoires, la Russie met l’accent sur la sécurité. Vladimir Poutine réclame une garantie écrite, notamment des États-Unis, sur l’arrêt définitif de l’élargissement de l’Otan vers l’est. L’adhésion de l’Ukraine à l’Alliance atlantique serait donc exclue. Le chef du Kremlin insiste également sur l’interdiction de tout déploiement de troupes étrangères sur le sol ukrainien, même dans le cadre d’une mission de maintien de la paix.

Ces conditions s’inscrivent dans un contexte où la présidence Trump affirme vouloir relancer des discussions globales de sécurité en Europe, proposition qui pourrait servir de base à de futures négociations. Plusieurs analystes rappellent que les précédents accords de Minsk, conclus en 2014 et 2015, prévoyaient déjà des engagements de cessez-le-feu et des garanties de souveraineté, sans parvenir à stabiliser durablement la région.

La perspective d’un sommet réunissant Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky reste évoquée par certains intermédiaires, mais dépendra du maintien de ces exigences russes et de la capacité de l’Ukraine à y répondre.