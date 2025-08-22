Maghreb : un chercheur fait sensation aux USA grâce à une innovation majeure

Photo Unsplash

Dans la région du Maghreb, la science et l’innovation sont en pleine effervescence. Algériens, Tunisiens, Libyens ou Mauritaniens, de nombreux chercheurs de la zone se distinguent sur la scène internationale, remportant prix et distinctions pour leurs travaux. Cette dynamique témoigne d’un engagement croissant envers la recherche et le développement technologique dans la région, et inspire la prochaine génération de scientifiques maghrébins.

Un chercheur marocain primé pour une innovation majeure contre le cancer

Dans ce contexte, le professeur marocain Hassan Ammor, directeur du Centre d’innovation technologique de l’École Mohammedia d’Ingénieurs de l’Université Mohammed V de Rabat, a fait sensation aux États-Unis. Selon Le360 , il a reçu la médaille d’argent lors du Silicon Valley International Invention Festival, tenu du 8 au 10 août à Santa Clara, en Californie.

Publicité

Cette distinction récompense son projet innovant intitulé « A New Smart Microwave Imaging Scanner for Breast Cancer Detection« , un dispositif léger, compact et non invasif destiné à la détection précoce du cancer du sein. Cette technologie représente une avancée majeure dans le diagnostic médical et pourrait contribuer à rendre les examens plus accessibles et plus rapides pour les patientes.

Le succès du professeur Ammor marque une première historique pour le Maroc, mais aussi pour l’Afrique et le monde arabe. Il illustre la capacité des chercheurs maghrébins à créer des solutions concrètes aux défis de santé publique et à se faire reconnaître sur des plateformes scientifiques de renommée mondiale. En renforçant l’excellence scientifique dans la région, de telles réussites stimulent également les collaborations internationales et favorisent l’émergence de nouvelles technologies adaptées aux besoins locaux.