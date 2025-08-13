Pétrole en Afrique : Dangote fait baisser les prix de l’essence grâce à sa raffinerie

Au Nigeria, les consommateurs d’essence voient leurs dépenses diminuer grâce au milliardaire nigérian Aliko Dangote. Selon Billionaire Africa, la raffinerie de Dangote a permis de réduire le prix de l’essence à 0,534 dollar par litre, offrant un soulagement bienvenu à des millions de citoyens.

La raffinerie, l’une des plus modernes d’Afrique, traite 500 000 barils par jour. Cette capacité massive contribue à renforcer l’indépendance énergétique du Nigeria, qui dépendait historiquement des importations pour approvisionner son marché intérieur. La baisse des prix observée ces derniers jours résulte à la fois de l’évolution favorable des cours internationaux du pétrole et de l’exploitation optimale de cette infrastructure.

La raffinerie de Dangote n’influence pas seulement le marché local : elle transforme la dynamique du marché africain du carburant. En réduisant la dépendance aux importations, le Nigeria peut stabiliser ses prix internes et concurrencer plus efficacement les autres producteurs de la région. Les consommateurs bénéficient directement de cette stratégie, tandis que le pays gagne en souveraineté énergétique.

Le groupe Dangote, actif dans de multiples secteurs industriels, montre avec cette raffinerie l’ampleur de ses ambitions. La réduction du prix de l’essence s’inscrit dans une logique globale de maîtrise de la chaîne de valeur pétrolière, de l’extraction au raffinage, en passant par la distribution. Ce modèle pourrait inspirer d’autres pays africains à investir dans des infrastructures locales pour sécuriser leur approvisionnement énergétique.

L’initiative illustre aussi l’impact qu’un acteur privé majeur peut avoir sur l’économie nationale, en allégeant le coût de la vie tout en consolidant la position stratégique du Nigeria sur le marché régional de l’énergie.