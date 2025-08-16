Pétrole en Afrique : un magnat nigérian mise 1,5 milliard $ sur son expansion

Le géant pétrolier nigérian Oando Plc vient de franchir une étape décisive dans sa quête de solidité financière. Selon le média spécialisé Billionaire Africa la société dirigée par Wale Tinubu a obtenu le feu vert de ses actionnaires pour lancer un vaste programme de financement évalué à 1,5 milliard $.

Cette initiative marque une nouvelle phase dans l’histoire du groupe, longtemps confronté aux pressions du marché énergétique. Plutôt que de se limiter à une seule formule, Oando a choisi un dispositif flexible qui lui permettra d’émettre, au fil du temps, divers instruments financiers. Obligations, certificats ou autres titres pourront être introduits progressivement, sous réserve de l’aval des autorités compétentes.

Pour les investisseurs, ce mécanisme ouvre la voie à une diversification des placements, tandis que pour l’entreprise, il s’agit d’une bouffée d’air destinée à améliorer sa liquidité et renforcer son bilan. Au-delà de ce programme international, Oando a également obtenu l’autorisation de mobiliser jusqu’à 500 milliards de nairas, soit environ 326 millions $, grâce à une augmentation de capital. L’opération pourrait se traduire par l’émission de près de 10 milliards de nouvelles actions ordinaires.

Cette double stratégie, combinant instruments de dette et capitaux propres, témoigne d’une volonté claire : donner à l’entreprise les moyens financiers nécessaires pour rivaliser dans un secteur dominé par de puissants acteurs mondiaux. Pour Wale Tinubu, figure centrale de l’industrie pétrolière nigériane, ce financement est plus qu’une simple opération financière. Il s’agit d’une manière de repositionner Oando dans un environnement où la concurrence est rude et où les investisseurs scrutent la solidité des bilans.

L’approche adoptée reflète aussi une anticipation des mutations du marché de l’énergie. Avec la transition énergétique et la pression croissante en faveur des énergies propres, les compagnies pétrolières africaines doivent non seulement consolider leurs acquis, mais aussi préparer leur adaptation. L’annonce d’Oando envoie également un signal fort au secteur financier nigérian. Elle démontre qu’il est possible, dans un contexte économique parfois instable, d’attirer d’importants financements et de structurer des opérations capables de rassurer les investisseurs.