Pour empêcher sa compagne d’être infidèle, il l’enchaîne et se fait arrêter

Police australienne - photo : DR

Un résident australien de 34 ans de la région d’Illawarra, Zane Woodward, fait face à plusieurs chefs d’accusation après la fuite dramatique de sa partenaire, victime de violences graves. Cette dernière a réussi à s’échapper après avoir été retenue en captivité dans des conditions extrêmes, provoquant une intervention policière rapide et son arrestation.

Des abus physiques sévères et une privation de liberté alarmante

Les autorités ont mis en cause Woodward pour des actes incluant des agressions ayant causé des blessures sérieuses, ainsi que pour avoir illégalement détenu sa compagne contre sa volonté. La victime, une Australienne de 32 ans, aurait été attachée à son lit à l’aide d’une lourde chaîne métallique verrouillée à sa cheville, afin de l’empêcher de « se faufiler » et d’avoir des relations sexuelles la nuit. Ce mode de séquestration s’est accompagné de violences répétées d’après news.com.au, laissant des marques telles que fractures aux côtes, ecchymoses multiples et une fracture au niveau de l’orbite.

Publicité

En outre, l’homme est accusé d’avoir confisqué les moyens de communication et les clés de la victime, la coupant ainsi de tout contact avec ses proches et son milieu professionnel. Les violences se seraient intensifiées ces derniers jours, la femme n’étant autorisée à se lever que pour les besoins essentiels.

Une évasion déterminante et la mobilisation des forces de l’ordre

La situation a basculé lorsqu’elle a réussi à s’enfuir mardi après-midi, profitant d’une sortie devant un distributeur bancaire. Elle s’est réfugiée dans une pharmacie voisine où un client l’a aidée à contacter la police. Par la suite, elle a été prise en charge à l’hôpital de Shellharbour pour des soins liés à ses blessures.

Rapidement alertés, les policiers ont localisé et arrêté Woodward dans sa résidence d’Oak Flats le mercredi suivant. L’homme a comparu devant le tribunal jeudi pour répondre des accusations d’enlèvement, de violences domestiques, d’agression avec blessures et d’intimidation.

Des enjeux judiciaires et sociaux au cœur de l’affaire

Ce dossier souligne la persistance des violences conjugales en Australie, un problème qui mobilise autorités judiciaires et associations de protection. Les mesures pour protéger les victimes et prévenir ces situations sont en constante évolution, mais les cas de séquestration et d’abus physiques extrêmes restent difficiles à détecter et à combattre.

Publicité

La prochaine audience prévue en octobre permettra de poursuivre l’examen des charges retenues contre Zane Woodward, alors que la société continue d’évaluer les réponses à apporter face à ces violences intrafamiliales. Ce type d’affaire rappelle l’importance d’un dispositif coordonné entre forces de l’ordre, système judiciaire et services sociaux pour garantir la sécurité et le soutien aux victimes.