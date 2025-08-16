Poutine estime que la guerre en Ukraine n’aurait pas eu lieu sous Trump

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

Lors d’une conférence de presse à Anchorage, en Alaska, le président russe a affirmé que la guerre en Ukraine aurait pu être évitée si Donald Trump avait été au pouvoir en 2022. Il a parallèlement accusé Joe Biden d’avoir laissé la situation dégénérer malgré ses avertissements.

Poutine critique la gestion américaine du conflit

Le président Vladimir Poutine a mis en cause son homologue américain de l’époque, Joe Biden, dans le déclenchement de la guerre en Ukraine. Selon lui, il avait alerté Washington du risque d’escalade, évoquant une « erreur majeure » si la confrontation militaire venait à éclater. Ces propos ont été tenus en marge de sa rencontre avec Donald Trump à Anchorage, un sommet marqué par la volonté affichée des deux dirigeants de rouvrir le dialogue bilatéral.

Lors de cette intervention, Poutine a insisté sur le fait que les États-Unis avaient encore une marge de manœuvre diplomatique avant 2022. Il a ajouté que ses avertissements n’avaient pas été entendus par l’administration Biden. Cette prise de parole s’inscrit dans une série de déclarations visant à réécrire la lecture du conflit, un sujet qui continue de susciter l’attention des chancelleries occidentales.

Le rôle de Trump au cœur des déclarations

Poutine est allé plus loin en affirmant que si Donald Trump avait occupé la Maison-Blanche en 2022, il n’aurait pas pris la décision de lancer l’offensive. « S’il avait été président, il n’y aurait pas eu de guerre », a-t-il affirmé selon une traduction en direct.

Cette remarque constitue autant un éloge qu’un message politique, au moment où Trump cherche à renforcer son image d’homme capable d’éviter les crises internationales. Ce positionnement pourrait alimenter les débats aux États-Unis, où la politique étrangère demeure un enjeu central, notamment face à la Russie et à l’avenir de l’aide militaire à l’Ukraine.

Ces déclarations, prononcées publiquement en Alaska, interviennent alors que les discussions internationales restent tendues autour de la poursuite du conflit et du rôle des grandes puissances dans la recherche d’une issue.