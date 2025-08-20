Poutine : la Suisse propose une immunité pour faciliter la paix avec l’Ukraine

YURI KADOBNOV/AFP

Depuis plus de deux ans, la guerre entre la Russie et l’Ukraine bouleverse l’Europe et pèse sur l’équilibre mondial. Alors que les combats se poursuivent, une nouvelle perspective diplomatique se dessine avec la Suisse qui souhaite accueillir un sommet de paix entre Moscou et Kiev.

Le conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a affirmé que son pays est « plus que prêt » à organiser une rencontre. Selon les informations rapportées par le média suisse RTS, la Confédération helvétique se dit disposée à garantir un cadre neutre et sécurisé pour des discussions directes entre les deux présidents.

La question de l’immunité de Vladimir Poutine reste toutefois sensible. Le chef du Kremlin fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale. Pour éviter que cet obstacle ne bloque les négociations, Berne a précisé que le président russe bénéficierait d’une immunité temporaire s’il venait à participer à une conférence de paix.

Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a déjà déclaré être prêt à rencontrer son homologue pour mettre fin aux hostilités. De son côté, Vladimir Poutine n’exclut pas non plus une rencontre bilatérale. Ces signaux montrent que, malgré la violence persistante sur le terrain, une fenêtre de dialogue reste possible.

L’initiative suisse s’inscrit dans une longue tradition de neutralité et de médiation internationale. Mais le chemin vers un accord demeure semé d’embûches. Les deux pays ont des positions très éloignées sur les questions territoriales et sécuritaires. Toutefois, la simple possibilité d’un tête-à-tête constitue une étape importante dans un contexte marqué par la méfiance et la fatigue de la guerre.

Alors que la communauté internationale observe avec prudence, la balle est désormais dans le camp des dirigeants russes et ukrainiens. Si la rencontre se confirme, la Suisse pourrait devenir le théâtre d’une étape décisive dans la recherche d’une paix encore fragile.