Poutine : les confidences de Trump après sa rencontre avec Zelensky

© Carlos Barria, Reuters

Le président américain Donald Trump est revenu ce lundi sur ses discussions avec Vladimir Poutine et sur sa récente rencontre à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Il a évoqué la dénucléarisation et la participation de la Chine aux discussions, tout en soulignant les difficultés à rapprocher les positions des parties en conflit.

Sommet Trump-Poutine en Alaska : contexte et enjeux

Le 15 août 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés à Anchorage, en Alaska, pour un sommet inédit depuis 2019. Organisée sur le site militaire d’Elmendorf-Richardson, la rencontre a porté sur la guerre en Ukraine et des enjeux diplomatiques plus larges. Selon Trump, le déplacement de Poutine n’a pas été simple : « ce n’était pas facile pour lui d’aller en Alaska ». La réunion, de moins de trois heures, a été suivie d’une brève conférence de presse, posant les bases d’un dialogue futur.

Publicité

Cette rencontre a précédé un sommet à la Maison-Blanche le 18 août, qui réunissait Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Lors de ce sommet, la tenue d’une rencontre directe entre Zelensky et Poutine dans les deux semaines suivantes avait été annoncée, mais son organisation reste suspendue en raison de divergences persistantes. Donald Trump a confirmé avoir parlé à Vladimir Poutine depuis cette rencontre, soulignant que les discussions se poursuivent malgré les obstacles.

Dialogue sur la paix et la dénucléarisation

Selon Trump, les échanges avec Poutine ont abordé la dénucléarisation et la participation de la Chine aux discussions. Il a regretté que les violences persistent malgré ces efforts : « malheureusement le jour suivant une bombe est larguée sur Kiev ». Le président américain a exprimé son optimisme pour l’avenir, déclarant : « je crois que nous allons mettre fin à la guerre ».

Malgré ces intentions, l’idée d’un sommet direct entre Poutine et Zelensky reste difficile à concrétiser. Les experts rappellent que la coordination avec les alliés européens et les conditions posées par Moscou compliquent la tenue de telles rencontres.

Suivi international et perspectives diplomatiques

Les discussions incluent également plusieurs dirigeants européens, avec pour objectif d’établir un cadre sécurisé pour négocier la fin des hostilités. Les points centraux concernent la reconnaissance de la souveraineté de l’Ukraine, le désarmement nucléaire et la réduction des tensions militaires dans la région.

Publicité

Les observateurs restent attentifs aux annonces officielles de la Maison-Blanche et de Moscou, alors que la concrétisation d’un accord entre la Russie, les États-Unis et l’Ukraine demeure incertaine.