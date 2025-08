Présidentielle de 2026 au Bénin : Dr Abou dans les startings-blocks ?

Dr Abou Elvis. Photo : DR

À l’approche de l’élection présidentielle au Bénin, le nom du sociologue Dr Elvis Abou revient de plus en plus dans les débats. Dans un climat politique encore marqué par l’attentisme des grandes figures, cette dynamique portée par des jeunes suscite l’attention. Bien que plusieurs personnalités aient déjà exprimé leur intention de se présenter à la présidentielle de 2026, aucune candidature n’est, à ce jour, officiellement soutenue par les grandes formations politiques.

Dans ce contexte, le nom de Dr Elvis Abou, universitaire et ancien collaborateur du président Boni Yayi, commence à circuler dans l’opinion. La mobilisation ne vient ni d’un parti ni d’un mouvement structuré. Elle s’exprime sur les réseaux sociaux, dans les quartiers et localités, autour d’un mot d’ordre : « La relève, c’est maintenant ! ». Bien que spontanée, cette dynamique semble gagner du terrain.

Un parcours entre recherche et engagement public

Peu exposé médiatiquement, Elvis Abou est actif dans les milieux académiques et institutionnels. Spécialiste des questions de jeunesse et de mobilité sociale, il a également participé à plusieurs missions d’observation électorale pour la CEDEAO. Son passage à la présidence sous Boni Yayi complète un profil à la croisée de l’engagement intellectuel et de l’action publique.

Aucune déclaration officielle de candidature n'a encore été faite de sa part. Mais les signaux venant du terrain pourraient bien précipiter une décision dans les prochaines semaines. Reste à savoir si cette dynamique trouvera un écho du côté de l'intéressé. En attendant, son nom s'invite progressivement dans le débat politique.